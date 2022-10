El Gobierno confirmó una significativa suba del boleto de micro en diciembre, ¿cuánto constaría en Mendoza?

El ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, confirmó este miércoles que “va a haber un ajuste” de la tarifa del transporte público “en el mes de diciembre” en todas sus modalidades. Si bien explicó que aún se está analizando el porcentaje de aumento, estimó “un promedio aproximado de 40%”.

Guerrera dijo que el incremento aplicará al “área metropolitana de transporte y todo lo que es transporte federal, que es lo que regula el Estado nacional”. El funcionario anunció los aumentos en declaraciones a la agencia oficial Télam.

“Estamos analizando cuál va a ser ese porcentaje de aumento, pero podemos hacer un promedio aproximado de 40%”, completó Guerrera.

Aquí en Mendoza, de aplicarse el porcentaje adelantado por el funcionario nacional, el boleto mínimo pasaría a costar $56. De todas maneras, según explicó el ministro, “es jurisdicción de los gobiernos provinciales y municipales establecer las tarifas, los recorridos, las paradas, y lo que hace el Gobierno nacional es un mecanismo de subsidios”.

Sobre esto, durante la mañana de hoy, se llevó a cabo en el Centro de Congresos y Exposiciones la audiencia pública para tratar los costos del servicio del transporte público de pasajeros en la provincia.

Audiencia pública por aumento del boleto de colectivo en Mendoza. Orlando Pelichotti / Los Andes

El presidente del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), Jorge Tevez, presentó en esta reunión el estudio de costos por kilómetro recorrido que tiene el sistema de transporte regular urbano. “Para el sector urbano nos da un incremento del 72,9% y para el caso del servicio de media distancia, del 77%”, sostuvo. Es decir un porcentaje mayor al planteado por el Estado Nacional. Y si consideramos este porcentaje directo, el boleto de micro pasaría a costar alrededor de $70.

Cabe resaltar que el EMOP es un organismo técnico que sólo hace análisis de ese costo en particular y finalmente la Secretaría de Servicios Públicos, con el aval del gobernador Rodolfo Suárez, será la encargada de determinar cuál será el incremento del boleto.

“Nosotros empezamos este proceso hoy y después tenemos 10 o 15 días de cumplimientos administrativos. Y estaremos mandando el informe la última semana de octubre a la Secretaría de Servicios Públicos y ahí se verá que tiempo demoran ellos en tomar la decisión”, comentó Tevez.

Y diferenció los cálculos del EMOP de los que realizó el sector empresario: “En el servicio urbano el sector empresario dio un aumento del 80% en promedio y nosotros un 72%. En el sector de media distancia, las empresas planteaban un 102%. Hay diferencias. Nosotros defendemos nuestro estudio”.

“Se debe aumentar lo menos posible”

El partido político Protectora estuvo presente. El diputado provincial José Luis Ramón fue acompañado del dirigente Carlos Arenas y este último habló con la prensa.

“Pedimos explicaciones respecto a los costos y todas las deficiencias que tiene el servicio de Mendotran. Me llama la atención la inacción del Ente. En tres años, hay 6 mil paradas que no están señalizadas, con los refugios y demás. Está por terminar el período de gobierno y ellos dicen que van a llegar a completar el sistema Mendotran, pero no lo vemos así. Es una deficiencia que sufrimos los usuarios”, sostuvo Arenas.

Y sobre el aumento puntualmente, comentó: “El tema es que si el sistema está subsidiado, lo pagamos todos los mendocinos, inclusive los que nunca se suben a un colectivo. Entonces tenemos que tener en cuenta que estamos en un 50% de pobreza y la clase trabajadora es la que utiliza el transporte público. Por lo tanto, yo creo que se debe considerar esto y aumentar lo menos posible”.

“Hace unos meses desaparecieron los descuentos. Antes teníamos un sistema de descuentos según la utilización de la SUBE y se llegaba hasta un 50%”, cuestionó el dirigente.