El Gobierno apunta a mantener el dólar estable hasta el mes de marzo

Bajo una relativa paz cambiaria en las últimas semanas, desde el Gobierno confían en que podrían extenderse hasta marzo, mes en el que ingresarán dólares por el inicio de la cosecha y en el que se alcanzaría un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dos factores que ayudarían a que el Banco Central (BCRA) pueda aumentar sus reservas.

Los motivos que han ayudado a la calma en el dólar son varios: el pago de aguinaldo que llevó a muchas empresas a traer divisas para tener contado por liquidación y a que las Pymes recurran a cuevas de confianza para vender dólares, lo que mantuvo la estabilidad en el circuito del dólar blue. Por otra parte, el “efecto cabotaje” para las vacaciones, es decir que muchos que estaban acostumbrados a vacacionar en el exterior, por la pandemia, ahora lo harán dentro del país, según enumeró El Cronista.

Las arcas del Central podría abultarse entre marzo y abril por el posible cierre del acuerdo con el FMI, que daría unos u$s 5.000 millones líquidos. Para esto, el FMI le pidió al Gobierno que continúe achicando la brecha, lo que consideran uno de los principales factores de distorsión económica. Y para lograrlo le habrían permitido intervenir en el mercado de bonos.

“A Martín (por el ministro Guzmán) lo veo muy tranquilo, confiado en que 2021 será un buen año para la Argentina desde el punto de vista de la balanza comercial. Además, estaremos liberados de pagos a organismos multilaterales de crédito, al FMI y de deuda, por lo que el Excel proyectado anda bárbaro”, dijeron desde el entorno del ministro de Economía al mencionado diario.

“Incluso, la idea con el parking de bonos es bajarlo de 48 horas a 24, para que luego vaya desapareciendo por completo, pero no lo podemos hacer ahora porque te quedás sin balas, pero vamos a ir tendiendo a un parking cero. El problema es el del superávit comercial, porque no sabés si los sojeros te van a liquidar el año que viene los u$s 15.000 millones, y sin dólares es imposible que la Argentina crezca. Pero lo bueno es que ya no tenés presión de salida por parte de los grandes fondos de inversión que habían venido a hacer carry trade en pesos con el gobierno anterior, ya que sólo queda el equivalente a entre u$s 750 y u$s 1500 millones”, detalló un alto funcionario del gabinete económico.