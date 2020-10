El Gobierno anunció que en enero se termina el congelamiento de tarifas y habrá aumentos en luz y gas

El secretario de Energía de la Nación explicó hoy que las tarifas de los servicios no van a seguir congeladas tras el plazo que vence el 31 de diciembre próximo, sino que irá hacia un esquema de transición relacionado con el proceso inflacionario y al que se le incorporará un esquema de subsidios mucho más focalizado.

En declaraciones realizadas hoy a distintos medios, Darío Martínez expresó que las tarifas de servicios “están congeladas hasta el 31 de diciembre. A partir de ahí, ya el ministro (de Economía Martín) Guzmán anunció que estará relacionado con el proceso inflacionario”.

En ese sentido, el funcionario de la cartera económica aclaró que en la nueva etapa las tarifas “no van a estar congeladas pero tampoco que se van a ir a valores internacionales de manera directa”.

Darío Martínez, secretario de Energía de la Nación, también habló sobre la situación la posible reedición de cortes de servicio en los meses de verano. Gentileza

“Vamos a ir a un esquema de transición de tarifas -preciso Martínez-, donde vamos a ir logrando que aquel que tenga capacidad de pago pueda pagar el costo y el que no el Estado cuenta con todas las herramientas que ha dado la pandemia en cuanto a poder individualizar a los que peor la están pasando”.

En ese sentido, el secretario aseguró que la decisión del Gobierno nacional es “ir a un esquema mucho más focalizado de subsidios” y “con aquel que si la puede pagar hay que pensar que vaya cada vez más cerca del costo de la energía”.

“Entendemos que los argentinos no deben dejar de consumir otros bienes y servicios para poder pagar la energía, pensar de una manera distinta seria generar recesión en otras actividades”, planteó el ex legislador neuquino y ex presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Al ampliar la idea de resguardar a los sectores más vulnerables, Martínez aseguró que el Gobierno también entiende “que hay que trabajar en ese sentido y lograr segmentar de alguna manera que los subsidios en materia de tarifas, sean más eficientes”.

El funcionario además se refirió a la situación de las distribuidoras eléctricas y la posible reedición de cortes de servicio en los meses de verano, sobre lo cual entendió que “hubo pocos controles en los últimos años y tanto Edesur como Edenor han pactado obras necesarias en muchas localidades y va a haber quetrabajar y mucho”.

“El Gobierno nacional -agregó al respecto- está haciendo una transferencia al Gobierno de la provincia para hacer obras y cancelar la deuda con Edesur y Edenor, pero en vez de darle el dinero lo que va a hacer es certificar las obras que sean necesarias para que no hay tantos cortes”.

En esa perspectiva de trabajo, Martínez aclaró: “No estoy diciendo que no van a haber cortes. hace falta trabajar de una manera progresiva para evitar eso que es casi endémico en la Argentina de los cortes en verano. Por supuesto que la situación de pandemia va a hacer que haya más consumo en el verano”.

“No es que lo vamos a resolverlo este verano, es un problema muy grave, estamos trabajando en ese sentido, Vamos a hacer algunas inversiones, vamos a cancelar deuda con las distribuidoras pero a cambio de la certificación de esas obras, y aún así no nos va a alcanzar”, admitió al señalar que "se trata de un proceso que se va “a encarar en los próximos presupuestos con inversiones que tengan que ver con el punto más critico que es el de la distribución”.

Otro de los temas que abordó el secretario de Energía en las distintas entrevistas que ofreció en el día, fue el relacionado al anuncio del nuevo esquema de incentivo a la producción de gas que el presidente Alberto Fernández presentó ayer desde Neuquén.

“El plan de estímulo esta pensado para no tener que importar 18.000 millones de m3 que seria un costo muy alto en divisas, por el contrario va a permitir un ahorro de US$ 5600 millones, y un ahorro fiscal en los tres años importante además de los puestos de trabajo y la reactivación”, explicó.

En ese sentido, analizó que la puesta en marcha del plan va a permitir “reemplazar gas importado porque hay un declino producto de la incertidumbre que se generó por políticas contradictorias que se tomaron en los últimos años que hizo que el inversor dejara de invertir”.

Si bien, el plan abarcará a todas las cuencas productoras, destacó que el Gobierno tiene claro la potencialidad de Vaca Muerta cuyo desarrollo depende “de un precio internacional que no maneja la Argentina”.

“Con un precio internacional alto. Vaca Muerta empieza a ser mucho más rentable. Hoy en ese contexto, en materia de gas va a haber reactivación y con respecto al precio del petróleo que se recuperó un poco, da un horizonte para la producción muy interesante, pero falta que el mundo consuma más porque por la pandemia se paralizó”, concluyó Martínez.