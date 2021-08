El Gobierno analiza bonificar el 100% de 100.000 pasajes para turistas extranjeros

El Gobierno Nacional analiza bonificar pasajes de Aerolíneas Argentinas de manera parcial o total, con el objetivo de que los turistas extranjeros visiten el país por varios días y hacer crecer al sector turístico para reactivar su economía.

Fuentes del ministerio de Turismo aseguraron que se trata de “sólo una idea” que está bajo análisis, pero que de prosperar, el subsidio a los pasajes no sería pagado por Aerolíneas Argentinas sino por fondos del Instituto de Promoción Turística (Improtur).

“Una de las ideas que se están analizado es subsidiar, o cubrir parte de la estadía o bien el pasaje completo en caso de que los turistas aseguren una cierta cantidad de noches”, aseguraron desde la cartera que dirige Matías Lammens a Clarín. “Eso no es tanta plata, en realidad, porque los pasajes se compran en pesos y vos te asegurás que se queden en la Argentina cinco o seis noches, con los dólares que dejan”, completaron.

Desde el pasado fin de semana cuando el ministro estuvo con Alberto Fernández en Iguazú, con el lanzamiento del programa PreViaje 2, planteó que las fronteras, que actualmente están cerradas al turismo extranjero, podrían reabrir hacia octubre. Pero al día de hoy, la situación es exactamente a la inversa, ya que no sólo las fronteras siguen cerradas a los extranjeros, sino que rige un cupo de llegada al país desde el exterior de 1.700 argentinos o residentes en el país.

El gobierno nacional busca incrementar el turismo en el país.

No obstante, desde Turismo alientan el lanzamiento de una fuerte campaña para los meses de la primavera, con el objetivo puesto en el “turismo shopping” de extranjeros de países de la región que quieran aprovechar la devaluación del peso local.

Algunas fuentes aseguraron que se trataría de 100.000 pasajes de Aerolíneas Argentinas, gratuitos, para aquellos extranjeros que quieran viajar dentro de la Argentina.

Pero desde el Gobierno Nacional no admitieron que esa sea la verdadera versión. “Lo de los 100.000 pasajes no sé de donde habrá salido. Pero es verdad que se está trabajando en una idea, que aun no está aprobada, que es una idea entre otras que se están analizando, para salir de manera agresiva cuando se abran las fronteras a buscar a los turistas de la región”, precisaron.

Pese a esas restricciones que rigen hoy, Lammens aseguró que en apenas un par de meses no sólo se propiciará la llegada de turistas extranjeros, sino que además no se les exigirá hacer cuarentena al ingresar al país, según informó Clarín.

“Los fondos saldrían del Improtur, no los paga Aerolíneas Argentinas”, agregaron las fuentes. “El Instituto de Promoción Turística tiene un presupuesto que, en vez de gastarlo en promociones en París o en Río de Janeiro, lo gasta en ese subsidio a los pasajes. Pero sólo sería a cambio de una cierta cantidad de noches, que te retribuya en términos económicos”.

Por su parte, desde Aerolíneas Argentinas aseguraron que no hay ningún proyecto propio en ese sentido: “Por parte de Aerolíneas no existe ningún tipo proyecto para bonificar pasajes ni nada que se le parezca. Si existe algún proyecto de Turismo, como que el ministerio compre los tickets y los bonifique, o haga con esos tickets promoción para hacer turismo receptivo, es algo que habría que consultar a ellos. Pero desde Aerolíneas no hay nada”.