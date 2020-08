El Gobierno aguarda los resultados de un relevamiento de precios para definir aumentos en la nafta

El Gobierno nacional aguarda los resultados de un informe sobre la estructura de los costos en el sector de los combustibles para definir el próximo aumento en el precio de las naftas ante los reclamos que advierten que existen retrasos superiores al 7 por ciento.

“La nafta como otro producto, lo que nosotros estamos haciendo a partir del reclamo que veníamos teniendo es que empezamos a fijarnos en la estructura de costos que estaba teniendo y empezamos un proceso de estudio”, explicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en Radio 10.

El jefe de ministros aclaró que “todavía no está definido qué va a suceder con la nafta”, pero indicó que “como un producto importante de la economía lo queremos ir viendo y si hace falta una corrección la haremos”.

“Lo primero que tenemos que tener es terminado este estudio que está haciendo una estructura de costos”, reiteró Cafiero, quien en los últimos días se encargó de señalar que las gestiones en la Casa Rosada se iniciaron porque “hace un tiempo que las naftas no aumentan o se les corrieron los costos”.

Al respecto, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, agregó que “los precios de los combustibles al igual que muchos otros precios en la economía han bajo control desde hace unos cuantos meses porque tras la crisis cambiaria y de deuda que generó el gobierno de (Mauricio) Macri, luego vino la pandemia y realmente lo que había que hacer es parar la pelota y proteger a las familias que habían tenido un impacto muy fuerte sobre sus ingresos, sobre todo porque el año pasado tuvimos más de 50 por ciento de inflación.

En declaraciones en radio El Destape, la funcionaria agregó que “tampoco se puede funcionar en una economía que todavía tiene niveles de inflación alta con el freno de mano puesto ,eso se desgasta”.

“Nosotros vamos a tener que ir armando un esquema de salida de esos controles, que también va a tener que ser una salida controlada. La instancia de discusión entre los empresarios y los trabajadores respecto de los precios de los salarios, las tarifas que son reguladas por el sector público, el tipo de cambio o la tasa de interés, todo eso tiene que ir junto, todo eso tiene que ser consistente”, opinó.

Por último, Todesca Bocco agregó que “se está dando una discusión sobre el precio de los combustibles” aunque “todavía no hay una definición”. “Vamos a estar todo el tiempo dando estas discusiones porque no es posible fijar el precio en una economía que todavía tiene una inflación elevada y no modificarlo nunca más. Tampoco es cuestión de soltar los precios, como se hizo con las tarifas de los servicios públicos durante el gobierno de Macri que eso acelera la inflación y daña los ingresos de los trabajadores que es exactamente lo contrario a lo que necesitamos”, completó.

Antes, Cafiero ratificó que la decisión del Gobierno es mantener congeladas las tarifas de los servicios públicos hasta octubre, pero advirtió que existe la “necesidad” de analizar “correcciones de muchos precios de la economía”.

En los últimos días, el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, se refirió a los precios que se fijaron el pasado 6 de marzo y sostuvo que “el atraso en los precios de los combustibles es muy significativo”.

Cafiero aseguró que “hay una mesa de negociación para establecer si es necesario corregir y fijar nuevos valores, por lo que se está analizando producto por producto”.