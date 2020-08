El financiamiento en el mercado de capitales toma impulso de la mano de las ON

El financiamiento en el mercado de capitales busca despegar de la mano de las Obligaciones Negociables (ON). Es que según reveló este miércoles un informe de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el financiamiento total en dicho mes creció un 75,6% respecto de junio, impulsado por la emisión de 18 ON que representaron el 78% del total acumulado en el séptimo mes del año.

De acuerdo a lo informado por el ente regulador, el financiamiento total en el mercado de capitales en julio ascendió a $ 95.622 millones. Sin embargo, esta cifra representa una caída en términos reales respecto del mismo mes del año anterior, dado que en julio de 2019 el monto total había ascendido a $ 74.783 millones, por lo que el crecimiento interanual del 28% en términos nominales se ubica por debajo de la inflación acumulada en dicho período.

Pese a ello, el trabajo revela que el financiamiento ofrece una variación real positiva en el acumulado del año. En los primeros siete meses de 2020, el financiamiento total ascendió a $ 367.262 millones, un aumento del 75% en términos nominales frente a los $ 209.553 millones que totalizó en el mismo período del año anterior.

Una de las claves que explican el salto registrado en julio respecto del mes anterior radica en que en julio se emitieron 18 ON por un total de $ 74.965 millones, que representaron un 78% del financiamiento total del mes. De esta manera, en el acumulado del año los montos emitidos de ON escalaron un 102%, mientras que en términos de cantidad, las 109 ON que se registran en los primeros siete meses del año superan en un 35% a las 81 ON emitidas en el mismo período del año anterior.

De las 18 ON emitidas en julio, la CNV informó que cinco fueron dólar linked, por un total de u$s 187 millones –o $ 13.372 millones (17,8% del total)–. Así en lo que va de 2020 se han emitido 32 ON de este tipo por un monto de u$s 868 millones, lo que representa un 24% del total emitido durante este período.

A través del citado informe, la CNV destacó la emisión de la clase XIII de YPF S.A. con vencimiento en 2025 por u$s 543 millones ($ 39.220 millones) a cambio de sus ON clase XLVII que vencían en marzo 2021. Este único canje de ON representó el 52,3% del monto total obtenido mediante este instrumento en el mes.

En el desagregado de las obligaciones negociables por sector en lo que va del año, Energía fue el de mayor preponderancia, con un total de 39 ON, seguido por Industria que acumuló 23. Consultado al respecto, el analista financiero Christian Buteler considera que “no sería justo hacer las comparaciones de crecimiento real respecto al año pasado, porque tenemos que recordar que en el medio hubo una ruptura de la financiación en general tras el reperfilamiento de las deudas, tanto en pesos como en dólares”.

En ese sentido, remarcó que “a partir de ese momento, prácticamente se destruyó cualquier posibilidad de financiación”.

Dicho esto, Buteler agregó: “También es importante remarcar que este crecimiento de la financiación se da por la gran emisión de pesos que hizo el Gobierno en el medio, teniendo en cuenta que en los últimos meses emitieron prácticamente una base monetaria”.

Y sumó: “Con un cepo que impide dolarizar tu dinero, el Tesoro aprovecha eso para intentar armar nuevamente una curva en pesos del financiamiento que me parece positivo”. Por último, el analista financiero consideró que “también es cierto que parte de la financiación fue aprovechada por las empresas, que se encontraron en esta pandemia en una situación muy difícil, en la cual tienen que asumir compromisos pero se le desplomaron las ventas”.

Ante ello, Buteler explicó que muchas empresas “buscaron en el mercado la posibilidad de financiarse, algunas lo hicieron a dólar linked, sabiendo la gran demanda que tiene el inversor local de cubrirse con el tipo de cambio y considerando el gran sobrante de pesos que hay dando vueltas”.

Otro de los puntos salientes del informe da cuenta de que en el acumulado del año, el volumen nominal negociado de Cheques de Pago Diferido (CPD) creció en un 92%.

En contrapartida, el trabajo reconoció que los Fideicomisos Financieros (FF) registraron una caída de 28% mientras que los pagarés retrocedieron en un 74%. Respecto de los CDP, el volumen nominal negociado en julio ascendió a $ 15.438 millones (un 16% del financiamiento total), representando una variación positiva de 84% en términos interanuales y un descenso de 17% respecto de junio, pico en la serie histórica de negociación.

En ese sentido, la CNV subrayó que se incrementó la participación de los CPD electrónicos (Echeq) en el flujo de financiamiento mensual, alcanzando el 48% del total negociado.

De esta manera, desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatoria (ASPO), la negociación de este instrumento digital asciende a $ 23.451 millones.

El resto de los instrumentos PyME, los pagarés y las Facturas de Crédito Electrónicas (FCE), se negociaron por $ 271 millones y $ 250 millones respectivamente, acumulando el 1% del financiamiento mensual.

En su segundo mes de negociación, los pagarés directos superaron en monto operado a los del segmento avalado. Por último, el informe revela que en julio se colocaron 10 Fideicomisos Financieros (FF) por un total de $ 4698 millones, que representaron un 5% del financiamiento total.

Tomás Carrió