El dólar tuvo un inicio de año inestable: ¿cómo cerró la semana en el mercado cambiario?

El dólar “Blue” sumó la cuarta jornada consecutiva de estabilidad y cerró este viernes a $ 354, sumando un aumento de $ 8 en la primera semana del año.

En tanto, las opciones financieras operaron en baja. El Contado con Liquidación descendió 1% a $ 338,87, mientras que el MEP retrocedió 0,8% a $ 329,91.

La devaluación de la cotización oficial fue de 0,19% a $ 186,61 y de esta forma el dólar ahorro pasó a $ 307,91. En tanto, el dólar tarjeta con gastos por encima de los U$S 300 quedó en $ 373,22.

El mayorista avanzó 0,17% a $ 179.25. Las brechas quedaron en 90% y 97% respectivamente.

El Banco Central culminó la operación en el mercado de cambios con resultado neutro y de esta forma en las cinco jornadas de 2023 sumó U$S 64 millones a las reservas.

Desde la semana que viene el BCRA comenzará a desprenderse de divisas para hacer frente a una serie de pagos con acreedores privados y organismos multilaterales.

El lunes 9 deberá cancelar intereses de bonos restructurados por Guzmán en 2020 por U$S 1.021 millones y a su vez tendrán que girarle US 1.282 al FMI como parte del acuerdo vigente. El 16 de enero se repetirá otro pago al organismo por U$S 641 millones y el 30 de enero un tercero por U$S 674 millones. El total asciende a U$S 3.618 millones.

La autoridad monetaria hará frente a estos pagos con el dinero que ingresó en diciembre por el dólar soja y el último desembolso del FMI por U$S 6.000 millones.