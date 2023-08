El dólar subió más de $20 en cuatro días y no saben cuándo parará

El dólar blue ingresó en un espiral ascendente a mediados de julio y nadie sabe dónde podrá detenerse. En la jornada de ayer cerró por encima de los $570 y acumula casi $25 de aumento respecto a la última cotización de julio.

Para los analistas, además de las medidas económicas adoptadas por el Palacio de Hacienda que no cayeron para nada bien (restricciones mayores a las importaciones y un cepo más férreo dentro del mercado cambiario oficial), todo se reduce a una ola de incertidumbre que se acrecienta a medida que se acerca la fecha de las elecciones nacionales y todos coinciden en que, lejos de calmarse, el blue continuará en alza.

Por otra parte, consideran que este rally alcista tendrá un impacto en el índice inflacionario porque tarde o temprano los movimientos en el dólar paralelo, de una forma u otra, se trasladarán a los precios.

“La mayoría de los analistas piensan que después de las elecciones PASO y hasta las generales va a haber mucha inestabilidad cambiaria. Cuánto puede subir (el blue) es muy difícil saberlo”, opinó Raúl Mercau, docente y economista vinculado al justicialismo. Y advirtió: “La gente no sabe lo que puede pasar y hay mucha incertidumbre, va a tratar de cubrirse y el refugio habitual en la Argentina es el dólar”.

Para Mercau, el alza en el dólar blue “se va a trasladar a precios” con lo cual muy probablemente vamos a tener en los próximos meses “entre un 7% y hasta un 8% en promedio de inflación. Está muy enganchado dólar y precios”, aseguró.

Daniel Garro, de Value International Group, consideró que el último gran salto del blue se debe “a las medidas que tomó la Comisión Nacional de Valores donde restringe el acceso, aún más, a los dólares, lo que es contado con liquidación y sobre todo el MEP. Eso es una situación puntual que se suma a los aumentos que viene teniendo”, afirmó.

Según el economista y asesor financiero todo recae en que el gobierno “no quiere sincerar la situación del tipo de cambio y genera todos estos líos” pero “no van a poder evitar que suba, porque además tenés que adicionarle la dolarización de carteras, que siempre hay en una elección, y más aún en esta”, redondeó.

De acuerdo a Sebastián Laza, especialista que asesora al Ministerio de Economía mendocino, el mercado “está nervioso” y no cayeron para nada bien las últimas medidas que tomó el ministro y precandidato a presidente Sergio Massa, más un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no termina de cerrarse.

Pero, sobre todo, el economista consideró que hay una gran especulación “alrededor del resultado de las elecciones primarias. A Massa le puede ir medianamente bien o puede ser una derrota muy dura contra el Gobierno, son escenarios diferentes que abren (distintas) hipótesis y abren más incertidumbre todavía”.

En síntesis “todo ese combo está haciendo que los dólares paralelos suban y sí, seguramente va a haber un trasladado a precios porque hay un montón de productos, especialmente lo que tienen insumos importados, que van a seguir subiendo”, sostuvo Laza.

Que pasa con los precios

En medio de la escalada del dólar informal, los precios también se movieron, pero por el momento, todos los consultados aseguran que siguen los parámetros inflacionarios, aunque no desecharon que también esté influido por las variaciones en el mercado de valores paralelo. En lo que también estuvieron de acuerdo es en que, el nuevo impuesto a las importaciones, se notó de inmediato en el valor de los productos.

En una pequeña encuesta por distintos supermercados mayoristas de Mendoza, todos coincidieron en que las “listas de precios se actualizan si o si todos los meses”.

“No sé si impacta el dólar, lo cierto es hemos recibido listas con el 6%, 7% y 8% de aumento en algunos productos y los que son importados han aumentado casi el 10%. Ya no sé si el aumento es por el dólar, los impuestos o la inflación, no sé qué componente influye para que suban, pero lo cierto es que suben”, dijo un supermercadista del Gran Mendoza.

En la visión del gerente de un mayorista en San Rafael, la situación es exactamente la misma. “Tenés una estampida de precios, pero hoy por hoy las empresas ya vienen con un régimen de actualización de precios entre un 7% u 8% mensual. Por otra parte, hay productos que dependen mucho de la incidencia que tenga en los costos los componentes importados”.

En el rubro de los electrodomésticos y artículos de electrónica, más que el movimiento en el dólar, les pegó fuerte el impuesto PAIS (que arranca en el 7,5%) a las importaciones.

“El dólar blue no impacta en la formación de los precios en lo que es el rubro de artículos para el hogar, lo que si impactó es el impuesto PAIS, eso ha generado un aumento entre el 15% y el 20% en agosto”, comentó Mayra Girala, integrante de la Cámara de Comercio de San Rafael y propietaria de una casa de artículos para el hogar.

En el caso del comercio minorista y las pymes, Adrián Alin, presidente de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza (Cecitys) aseguró que “no hay margen para estar aumentando siguiendo al dólar” y aquellos que especulan “no les va bien”.

“El comercio pequeño o mediano vende el día a día, compra y vende, sino no se mantendría, no especula, eso para los que viven de las finanzas. El pequeño y mediano comerciante tiene que compra y vende, sino no puede sobrevivir o no puede mantener las fuentes de trabajo que se mantienen”, completó Alin.