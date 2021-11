El dólar blue volvió a subir, roza los $200 y marcó un nuevo récord histórico

El dólar en el mercado informal no encuentra estabilidad. En los últimos la moneda estadounidense había alcanzado su máximo valor histórico al alcanzarlos $198 pero este miércoles volvió a batir un nuevo récord al llegar a los $199, dos pesos más que la cotización de ayer.

Aunque el Gobierno insiste en que el volumen negociado en el mercado paralelo es pequeño, es también el único canal por donde pueden operar sin restricciones quienes no pueden comprar dólares a través de los bancos.

El blue había alcanzado un valor máximo de $195 en octubre de 2020 y luego bajó hasta los $150 en los meses siguientes. Sin embargo, en octubre de este año volvió a alcanzar su valor más alto y en los últimos días su precio de venta se fue incrementado.

Dólar oficial estable y los bursátiles con leve aumento

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $105,38, con una suba de tres centavos en relación al cierre de ayer, mientras que los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan con alzas de hasta 0,5%.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) y el MEP ascienden 0,5%, a $ 180,23, y a $ 180,14, respectivamente, en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de cinco centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $99,91.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $136,99 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $173,88.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo negativo de alrededor de US$ 85 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 427 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 33 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 449 millones.