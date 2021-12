El dólar ‘blue’ sube hasta los $ 209 y establece un nuevo máximo histórico

El dólar informal sigue su ascenso imparable y supera su máximo valor histórico al tiempo que establece uno nuevo al alcanzar los $209 por unidad. Así, el denominado dólar “blue” se negoció con un aumento de tres pesos respecto de su valor de ayer.

Este avance del 1,45% respecto de la cotización del martes lo ubica por encima del valor del 11 de noviembre pasado cuando llegó a operarse hasta en $207 por unidad. Aunque es alto, no es sorpresa ya que la gran demanda que hay de la moneda hizo prever que seguiría subiendo.

El valor del billete para operaciones fuera de los bancos había comenzado a repuntar ya durante la semana pasada, cuando aumentó de $200 a $204 para la venta y registró el mayor avance para un lapso semejante desde fines de octubre. Antes de eso había tocado un mínimo de $195,50 cerca de la mitad del mes afectado por la necesidad de pesos que enfrentaban comerciantes y empresas para hacer frente a pagos tradicionales del fin de año.

El oficial y los otros dólares

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $ 108,15, con una suba de 1 centavo en relación al cierre de ayer, mientras que los bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan con alzas de hasta 1,3%.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) escala 0,9%, a $ 204,17, mientras que el MEP avanza 1,3%, a $ 195,91, en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de seis centavos respecto al cierre de ayer, en un promedio de $ 102,68 por unidad.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $ 140,59 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 178,44.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada con ventas que totalizaron unos US$45 millones, interrumpiendo una secuencia de once jornadas consecutivas con tendencia compradora.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 253,607 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 136 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 778 millones.