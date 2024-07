El dólar blue sin “cepo” en las calles de Mendoza, hoy alcanzó un nuevo máximo histórico

La falta de certezas tras el anuncio del viernes y la dilatada salida del cepo genera incertidumbre en el mercado que se dolariza. Esta semana el mercado financiero reaccionó negativamente alcanzando la cotización de la divisa norteamericana un valor inesperado. La conferencia ofrecida por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, no logró calmar las aguas, y el dólar blue alcanzó un nuevo récord nominal.

“No habrá devaluación”, repiten desde el Gobierno y en este escenario, el dólar blue subió otros $ 25 ayer (acumula un aumento de $ 75 en las últimas tres ruedas), de esta manera en las calles de Mendoza se está negociando la venta a $ 1.434; mientras que para la compra se está pagando a $ 1.410.

El dólar blue esta semana rompió en lunes un nuevo récord nominal al llegar a los $1.409 para la venta. La divisa paralela subió 40 pesos (2,9%) en respuesta a los anuncios del viernes. Precio que refleja un ajuste de $ 380 (+37,1%) en lo que va del año. sin embargo, lejos de equilibrarse, el martes volvió a saltar.

Ayer, por su parte, el Banco Central terminó la rueda con compras por apenas dos millones de dólares. El volumen, continúa siendo bajo. Ya que el martes se operaron U$S 261,5 millones. De esta manera la reserva bruta de la autoridad monetaria avanzó U$S 31 millones hasta los U$S 29.645 millones.

Mercado oficial

En el mercado oficial, el dólar mayorista subió dos pesos, compensando el fin de semana, y se ubicó en $914,, llevando la brecha cambiaria al 53,6%. Esta disparidad entre el dólar oficial y los dólares libres resalta la tensión cambiaria y la falta de confianza en la estabilidad económica.

En tanto que el dólar oficial sostiene su ritmo de ajuste del 2% mensual y, el martes 2 de julio, se cotizaba a $ 952,81. Esto implica que el dólar tarjeta o dólar ahorro, sumando un 30% de impuesto PAIS y otro 30% de adelanto de Ganancias, cotiza a $ 1.524,50 (+$2,50).

Por su parte, en el Banco Nación la cotización del dólar es de $ 933,50 para la venta y de $ 893,50 para la compra. A partir de esta base de cálculo, el valor del dólar ahorro o tarjeta en el Banco Nación es de $ 1.493,60 (+$0,80).

El mercado bursátil

Los dólares financieros, como el dólar MEP y el Contado con liquidación, también registraron aumentos significativos, superando por primera vez la barrera de los $1.400. El dólar MEP tiene una cotización de $ 1.428,22 para la venta, lo que representa un ajuste de $ 15,58.

Así el dólar MEP no solo acortó la brecha $ 5,78 respecto al mercado informal, también pasó a ser más económico que el dólar blue, además de ser $ 64,96 más barato que el dólar ahorro del Banco Nación. “Dicho panorama se ve reflejado en el más acelerado reacomodamiento reciente de los dólares financieros y libre, con una ‘brecha’ ya por encima del 50% que requiere de una rápida estabilización”, sostuvo el economista Gustavo Ber.

El dólar Contado Con Liquidación (CCL), que avanzó ayer $53,76 (3,98%) hasta los $1.403,84, hoy tiene una cotización de $ 1.434,85 para la venta y de $ 1.428,18 para la compra.