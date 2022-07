El dólar blue se va calmando: bajó $8 y cerró la jornada en $252

Aunque el dólar blue sea considerado marginal por el gobierno, y especialmente por la nueva ministra de Economía Silvina Batakis, marcó la incertidumbre en el mercado y en el sector comercial argentino.

La divisa estadounidense en el mercado informal cerró la jornada en $252, ocho pesos menos que la jornada de ayer. Inicialmente el “blue” abrió al alza y tocó los $267 pero se fue calmando durante la mañana.

El cierre de la jornada marca una baja de 3,1% respecto del lunes. Aunque muestra que la operación estuvo menos agitada que ayer, su valor está $13 por encima de la cotización del viernes -que cerró a $239-, lo que implica un 5,4% por encima de ese valor.

“La volatilidad va a continuar, por lo que no sorprendería ver nuevas subas y bajas hasta que los precios se acomoden en un nuevo nivel, que probablemente será mayor al de la semana pasada”, señaló al diario La Nación Nery Persichini, de GMA Capital..

Ayer 4 de julio fue feriado en los mercados de Estados Unidos y eso marcó una diferencia en las operaciones argentinas, algo que hoy fue diferente. “Con el mercado de Estados Unidos abierto, los financieros están ajustando. Ayer pareciera que se pasaron de rosca y se generó un overshooting (sobrerreacción). Igual, esto es largo”, consideró un analista del mercado.

Dólar oficial y bursátiles

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $132,54, con una suba de 47 centavos con relación a la víspera, mientras los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- marcan bajas de hasta 3,4%.

Luego de las primeras declaraciones de la ministra de Economía, Silvina Batakis, la city porteña tuvo una rueda más calma tras la sesión del lunes, donde el mercado vivió una jornada de mucha presión e incertidumbre tanto para el dólar blue como para las variantes bursátiles.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) baja 3,4%, a $ 271,68; mientras que el MEP retrocede 3%, a $ 262,33, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 25 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $126,20.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $172,30 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $218,69.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo negativo de alrededor de US$ 180 millones, producto de menores ingresos exportadores y el pago de importación de energía por 150 millones de dólares.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 1003 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 132 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 404 millones.