El dólar blue rompió otra vez su propio récord y superó los $232

El anuncio de endurecimiento del cepo a los importadores anunciado por el Banco Central tuvo su correlato en el precio del dólar en el mercado informal. Así, el dólar blue, en promedio, se vendía a $232. A pesar de que se comercializa en un mercado menor, no fue la única operatoria que mostró valores en alza para la moneda estadounidense. Los dólares bursátiles también subieron así como el oficial.

En el segmento informal, denominado dólar “blue”, se negoció con un incremento de ocho pesos, a un promedio de $232 por unidad. La semana pasada había alcanzado su máximo valor histórico al llegar a $224 pero este lunes superó ampliamente esa marca.

A pesar que desde el inicio del año el dólar blue acumula una suba de $26, su incremento no supera al de la inflación. El blue lleva acumulado una suba de 12,6% mientras que el IPC en el mismo periodo es de 29%. Su valor fluctuante había alcanzado un valor récord en enero al tocar los $224 pero una vez alcanzado un acuerdo con el FMI el valor bajó hasta los $200 y estuvo estable hasta la semana que volvió a alcanzar su mayor valor histórico y este lunes volvió a superarse.

También subieron los otros dólares

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $130,07, con una suba 92 centavos con relación al viernes, mientras los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- marcan alzas de hasta 2,6%.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 2,6%, a $ 242,48; mientras que el MEP aumenta 2,5%, a $ 236,97, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de 47 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $124,71.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $169,09 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $214,61.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo positivo de alrededor de US$ 250 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 608 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 8 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 643 millones.