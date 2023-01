El dólar blue no para: se vende a $382 y el oficial ya supera los $315

El dólar “paralelo o blue”, se vende en $382 en la provincia (mercado ilegal y sin garantías) y se compra en $377.

A cuánto cotiza el dólar oficial este 25 de enero

En tanto que, el dólar oficial se ubica este 25 de enero en $183,71 para la compra y $191,21 para la venta en el Banco Nación. Con los impuestos incluidos, el “dólar ahorro” se vende en el promedio de los bancos a $315,50.

Esto implica que el dólar turista o tarjeta, el que se paga por los consumos con tarjetas en el exterior, siempre que no se superen los U$S 300 por mes, tiene un valor de $334,62. (valor oficial + 75%). Este valor surge de adicionarle a la cotización oficial, el 30% del impuesto PAÍS y el 45% de adelanto de Ganancias y Bienes Personales (que luego se puede deducir).

En cambio, cuando los consumos en el exterior con tarjeta de crédito superan el tope de U$S 300 mensuales, se toma un nuevo valor del dólar, conocido como Qatar -porque surgió para aplicarlo a los gastos que hicieran los argentinos que viajaran a ver el mundial-, que es de $382,42.

Dólar MEP, la opción libre más conveniente

En el Mercado Electrónico de Pagos, MEP, se obtienen por $356,70 por cada dólar ($355,19, precio de compra).

Claro, que a diferencia de lo que sucede con el oficial, al obtener moneda extranjera en la bolsa no se puede recuperar el 35% a cuenta de Ganancias o el 45% - que sí se puede reclamar con la compra del dólar oficial, o el llamado “dólar tarjeta”- porque, en este caso, es el resultado de una operación bursátil, no la compra directa de divisas.

Dólar hoy: a cuánto cotiza

Dólar bolsa o MEP

Paso a paso para comprar dólar Mep, la cotización más baja y legal para quienes no pueden acceder al oficial:

1- Crear una cuenta comitente (”títulos valores”, en algunos bancos) en el banco en donde se tiene la cuenta dólar;

2- En la sección “inversiones” optar por “títulos públicos”, elegir uno que se compre en pesos y pueda venderse en dólares (los títulos más elegidos para hacerlo son el AL30 y el GD30, por su liquidez en el mercado);

3- Comprar al “valor de mercado”, o al máximo valor de referencia que otorgue la entidad bancaria para garantizar la operación de “contado inmediato”.

4- Aguardar un día;

5- Repetir la operación, pero ahora con la opción “vender” y la moneda en dólares;

6- Al sexto día, los dólares estarán en la cuenta, y se podrá “vender dólar MEP” si así se quisiera, para obtener un precio en pesos por esos dólares superior al del oficial y legal.

DÓLAR MEP DESDE EL CEULAR, ¿CÓMO COMPRAR?

A través de Ualintec Capital, Ualá ofrece a sus usuarios la posibilidad de comprar y vender Dólar MEP de una forma fácil, simple, segura y 100% online. Las personas pueden invertir en pesos y acceder a moneda estadounidense en pocos clics y en 24 horas disponer del dinero en la aplicación.

El Dólar MEP, también conocido como dólar Bolsa, es una operatoria normada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Se trata de una operación bursátil que surge a partir de la compra de ciertos bonos en pesos, que permiten ser vendidos en moneda norteamericana.

¿Cómo operar la compra de Dólar MEP a través de la app de Ualá?

Ingresar a la app de Ualá y en la sección Inversiones elegir la opción “Dólar MEP”.

Hacer click en comprar Dólar MEP.

Ingresar el monto y hacer click en comprar.

Leer y aceptar la declaración jurada.

Quien compre, en 24 horas hábiles verá los dólares acreditados y se transferirán a su cuenta bancaria en dólares. Quien venda, inmediatamente tendrá los pesos en Ualá.

Se puede operar Dólar MEP cualquier día hábil de 11.15 a 16.15h.

¿QUIÉNES PUEDEN COMPRAR “DÓLAR AHORRO”?

Quienes sí tienen permitida la compra de dólares en el banco luego de las últimas disposiciones del Banco Central son: los empleados públicos y los trabajadores del sector privado que no hayan recibido el ATP (Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción). También, los monotributistas, pero sólo si no han solicitado créditos a Tasa Cero, y los jubilados que no tengan créditos refinanciados.

En cambio, no pueden acceder al mercado único y libre de cambios (dólar ahorro o vía home banking) los beneficiarios de planes sociales (AUH, IFE, tarjeta alimentaria), quienes refinanciaron el saldo de las tarjetas de crédito y a quienes tienen un crédito UVA y se les congeló el valor de la cuota durante la pandemia. Asimismo, aquellas personas que no cuentan con ingresos estables.

También fueron excluidos de la posibilidad de acceder a los 200 dólares mensuales los funcionarios públicos: desde el máximo nivel de la administración pública nacional hasta el rango de subsecretarios o equivalentes, legisladores nacionales (diputados y senadores) y los directores de bancos públicos (incluidos los del BCRA).