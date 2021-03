El dólar ahorro ya superó los $ 160 mientras que el blue está “planchado” en $ 143

El dólar finalizó hoy en $ 97,45 promedio, trece centavos por encima del cierre del martes y tras el feriado de ayer y, con este valor, la divisa avanzó en lo que va de marzo $ 2,34. El Banco Nación estableció el cierre de la divisa en $ 91,77 comprador y en $ 97,00, vendedor.

La divisa, disponible solo en cupos de 200 dólares por mes para aquellos que no reciban ningún tipo de asistencia del Estado, con este valor se vende en promedio a $ 160,79 al sumar el 30% de impuesto PAIS y 35% de adelanto de Ganancias.

Los otros dólares

La moneda estadounidense se puede comprar en otros mercados, incluido el ilegal. Estos valores, en la vuelta de operaciones tras el feriado de este miércoles 24 de marzo, quedaron de la siguiente manera:

Dólar blue : la divisa en el mercado informal se mantuvo estable en $ 143.

Dólar mayorista : En este segmento quedó en $ 91,77 por unidad, trece centavos arriba del cierre del martes pasado

“La corrección de hoy compensó el día sin actividad por el feriado de ayer”, indicó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

“Hasta hoy el tipo de cambio mayorista avanzó 47 centavos y, con una sola jornada por delante para terminar esta semana, todo indica que el ajuste final estará en un nivel muy próximo al de la semana anterior”, agregó.

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$ 251,7 millones, en el de futuros del MAE se hicieron US$ 15 millones y en el mercado de futuros de Rofex se operaron US$ 425 millones.

La oferta de divisas ejerció un leve dominio que fue aprovechado por la intervención oficial. Fuentes privadas del mercado estimaron que las compras del BCRA estuvieron hoy en el orden de los US$ 30 millones.

Finaliza el plazo para tramitar la devolución del 35% de Ganancias

En menos de una semana, finaliza el plazo para realizar la solicitud ante la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP ) del reintegro del 35% retenido por la compra de dólar ahorro , compras en el exterior con tarjeta de crédito o contratación de servicios como Amazon, Spotify o Netflix, entre otros. Trabajadores en relación de dependencia y jubilados de altos ingresos tendrán hasta el miércoles 31 de marzo para poder realizar el trámite.

¿Cómo se completa la solicitud? Quienes hayan comprado los 200 dólares mensuales para atesoramiento o hayan realizado compras con tarjetas en moneda extranjera entre septiembre y diciembre de 2020, podrán realizar el trámite en la página de AFIP , mediante el Formulario 572. Un requisito fundamental es contar con clave fiscal 2 o superior.

Una vez que el usuario ingresó hay que ir a la sección Siradig Trabajador. Allí, deberá ingresar sucesivamente a la sección Otras Retenciones, Percepciones y Pagos a cuenta, acto seguido seleccionar Agregar Retenciones, Percepciones y Pagos a Cuenta, y Pago a Cuenta - Resolución General (AFIP) 4815/2020.

Aquí se completa el el Formulario 572, con el que el trabajador podrá informar sobre los conceptos a deducir del Impuesto a las Ganancias. El tiempo límite es el 31 de marzo y luego de ese periodo será el empleador el que reintegre las sumas adelantadas por las operaciones realizadas hasta el 31 de diciembre del año pasado.