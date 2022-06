El cofundador de Starbucks que ayuda a emprendedores a salvar errores evitables

En 1971, tres apasionados del café fundaron Starbucks Coffee Company, nombre que tomaron de Moby Dick, la novela de Herman Melville. Se trata de Jerry Baldwin, Gordon Bowker y Zev Siegl. Tras conocer el éxito empresarial y luego de una década como vicepresidente, Siegl salió de su compañía y, después de varios proyectos, se dedicó a asesorar a emprendedores.

En los últimos 10 años, por sus manos pasaron más de 300 proyectos de negocios, muchos de ellos provenientes de Latinoamérica. De la región, reconoce que tiene un ecosistema emprendedor “bastante fuerte”, pero también advierte una marcada debilidad: la falta de formación en los aspectos financieros de las iniciativas, incluso llegan a no devolverle la llamada cuando les recomienda una reformulación.

Siegl disertará en forma virtual el próximo viernes 24 de junio, a las 18, ante emprendedores de Córdoba, en un evento organizado por Sergio Cusmai, fundador de la tecnológica Aipha, y que lo tiene como mentor.

En diálogo con Los Andes, adelantó algunas de las cuestiones en las cuales el emprendedor latinoamericano debería mejorar para no cometer errores y trazó un panorama del mundo inversor tras el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos.

Errores comunes

“Nada me entristece más que ver a un joven emprendedor cometer un error que podría haber evitado fácilmente. Durante muchos años, sentí vergüenza de que las personas se vean obligadas a repetir las mismas equivocaciones que otros cometieron durante décadas, especialmente cuando se preparan para hablar con inversores ángeles. La vida ya es bastante difícil sin la asistencia de personas que podrían ayudarte”, asegura Siegl.

Esta es una de las razones que lo llevaron a convertirse en asesor de emprendedores y de inversores.

Para el especialista, Latinoamérica tiene como fortaleza un ecosistema emprendedor que tiene “muchos negocios en marcha” y en expansión, especialmente en el ámbito de las tecnologías de la cuarta revolución industrial (inteligencia artificial, por ejemplo).

Esta movida de startups (emprendimientos de base tecnológica) aumenta a pesar de que los inversores latinoamericanos, respecto a sus pares estadounidenses, son más conservadores y están más atentos “a comprar bienes raíces” que a apostar por nuevos negocios.

El error más común que comete el emprendedor es la falta de formación en cuestiones financieras.

“Cuando iniciamos el contacto, esta es la primera pregunta que hago: ‘¿Podría enviarme ahora mismo su proyección financiera?’. Ante esto responden: ‘Bueno, no soy muy bueno en esa parte, la gente de la aceleradora me decía que necesitaba trabajar más en eso’. Cuando pido una reformulación, lo que sucede es que un cierto porcentaje de personas nunca me devuelven la llamada. (El emprendedorismo) es autoseleccionable”, explica.

Otro error habitual es la falta de preparación de los documentos y la exposición de la iniciativa de negocios.

“No se molestan en ensayar lo que van a decir, me refiero a hacer la presentación, grabarla y mirar lo grabado. Ver si están diciendo o haciendo algo que debería mejorar. Esto sucede incluso con emprendedores experimentados. También es bastante común que los documentos que le dan al inversionista, que son la clave, no suelen estar en el formato adecuado”, agrega.

Esto es resultado de un tercer error que suele cometer el emprendedor: la dificultad de ver el emprendimiento desde la visión de un inversionista. “Suele suceder que el emprendedor está tan enamorado de su idea y de su empresa que no puede verla desde el punto de vista de otra persona. Esto es común, incluso en emprendedores experimentados. Conseguir un socio es tan difícil como encontrar una pareja para compartir tu vida”, reflexiona el cofundador de Starbucks.

Inversores, más atentos que nunca

Como asesor, Zev Siegl acompaña a muchos inversores a elegir startups para poner su dinero. El temor del ecosistema emprendedor es que con la actual suba de tasas que está implementando la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) para bajar la inflación aumente el nerviosismo y termine frenando el impulso inversor.

“Todos están preocupados de que esto nos vaya a costar una mayor desaceleración de la economía, lo que para el mundo del emprendedorismo sería bastante malo, porque los inversionistas se ponen nerviosos y no invierten”, resalta.

Sin embargo, para Siegl es poco probable que se deje de apostar a los emprendedores.

“Por lo general, el inversor no quiere ver a otros poniendo dinero en algo en lo que ellos decidieron no invertir porque estaban preocupados por la economía”, agrega.

En este marco, asegura que la inversión se sostendrá principalmente en tecnologías que le aporten una nueva “velocidad” a la economía, como la inteligencia artificial, como también el rubro fintech (tecnologías en finanzas).

Sobre esto, resalta: “En este momento en particular, cuando podría haber una desaceleración en la actividad, este freno no va a afectar la tecnología aplicada a la economía”.