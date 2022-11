El Banco Central vendió otros US$ 150 millones de las reservas para contener al dólar

El Banco Central tuvo que vender otros 150 millones de dólares para mantener la cotización de la moneda norteamericana. Con esta nueva venta, el BCRA ya suma 940 millones vendidos tras el fin del dólar soja.

Según informó diario Clarín, en los primeros cinco días hábiles de noviembre el Central perdió US$ 390 millones. Con esto apenas está US$ 110 millones abajo de los US$ 498 millones que vendió en todo octubre.

“El monto de ventas efectuado hoy por el BCRA no se repetía en esa magnitud desde los primeros días de agosto pasado”, indicó al mencionado diario el operador Gustavo Quintana.

Ocurre que con el fin del “dólar soja”, que estuvo vigente durante septiembre y permitió liquidaciones por US$ 8.000 millones en ese mes, el “drenaje” de divisas se aceleró.

El saldo negativo llega hasta los US$940 millones desde el pasado martes 5 de octubre, fecha en que se liquidó el último remanente ligado a la vigencia del tipo de cambio diferencial para sojeros.

En tanto, desde la entidad aseguran que parte de los saldos negativos de las últimas jornadas están relacionados con pagos que había aún pendientes por importaciones de energía realizadas meses atrás.

Dólar agro para economías regionales

En este contexto, este lunes durante su visita a Mendoza, Sergio Massa anunció la implementación temporal de un dólar diferencial para las economías regionales.

“Trabajamos con un programa de fomento de las exportaciones. Lo vamos a hacer desde el 20 de noviembre al 30 de diciembre con todas las economías regionales”, dijo Massa en el encuentro que se realizó este lunes en las inmediaciones de la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza del INTA, ubicada en Luján de Cuyo.

El programa constará de dos requisitos primordiales, de acuerdo a lo expresado por el Ministro de Economía. Por un lado, deberá haber un “acuerdo y contratación entre los exportadores y los productores para que los incentivos que el Estado nacional va a poner lleguen a todos”; y, por otro, “los integrantes deberán participar del programa de Precios Justos para garantizar abastecimiento en Argentina”.

Así, quienes cumplan con esas dos condiciones podrán acceder a “un tipo de cambio diferenciado y promovido para promover las exportaciones y compensar las pérdidas de las economías regionales”.