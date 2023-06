El Banco Central restringe el acceso a dólares oficiales a las provincias para pagar deuda

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) restringió el acceso a dólares a valor oficial a las provincias para hacer frente a los pagos de sus compromisos de deuda.

La norma dictada este jueves por la autoridad monetaria establece que deberán presentar una propuesta al BCRA que contemple una cancelación de hasta el 40% de los vencimientos de capital, mientras que el resto deberá obtener un nuevo financiamiento, como mínimo, con una vida promedio de dos años.

La medida tiene vigencia a partir de mañana viernes 2 de junio.

Según indicó el BCRA en un comunicado de prensa, en “el caso de vencimientos que se registren hasta el 18 de julio, la presentación del plan ante el BCRA podrá concretarse hasta dos días hábiles antes de la fecha del vencimiento”.

“Esta decisión del BCRA busca seguir avanzando en un proceso de desendeudamiento en moneda extranjera a un ritmo que resulte compatible con las necesidades de divisas de la economía y la estabilidad cambiaria”, afirmó la entidad a cargo de Miguel Pesce.

Asimismo, se aclaró que la norma alcanza al capital, no así a los intereses.

“El BCRA viene trabajando para reducir el impacto negativo de la sequía en el nivel de actividad económica, entendiendo que se trata de una situación coyuntural que ya se empieza a superar”, explicaron desde la autoridad monetaria.

Según las estimaciones preliminares, la caída de exportaciones del complejo agropecuario rondará los US$ 19.500 millones este año.

En cambio, las proyecciones indican que la balanza comercial de 2024 tendría un superávit del orden de los US$ 13.900 millones hasta los US$ 16.800 millones, con una estimación conservadora de crecimiento del PIB de 2%.

“Teniendo en cuenta que la balanza comercial de bienes de Argentina fue superavitaria en US$ 12.353 millones en 2022 y que se espera un piso de US$ 14.000 millones en 2024, la actividad del BCRA tendió a regular la demanda de divisas de este año para evitar que una situación coyuntural y puntual afecte negativamente el proceso de crecimiento”.

En esa línea el BCRA destacó que “no había establecido para las provincias ninguna restricción en este contexto complejo, donde se cayeron 25% las exportaciones mientras se defiende la actividad a lo largo y ancho del país y ahora se les pide a los gobernadores hagan un esfuerzo”.

El BCRA afirmó que “no se está llevando a ninguna provincia a una situación crítica y los que se les está pidiendo están en condiciones de cumplirlo y acompañar este esfuerzo”.

En su argumentación el BCRA señaló que “la deuda global involucrada es de U$S 460 millones. Es lo que vence de capital en la segunda mitad del año. En el primer semestre pagaron de capital U$S 315 millones. Es decir, que lo que se pide refinanciar es 60% de U$S 460 millones: serían U$S 276 millones”.

