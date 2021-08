El asado cada vez más caro: con un salario medio se compran 70 kilos menos que en 2018

Debido al aumento de precios, hoy con un salario medio se puede comprar 55 kilos de carne menos que en diciembre de 2019 y 70 kilos menos que a mediados de 2018. Así lo reveló un informe de Equilibra donde se analizaron las remuneraciones del sector privado.

Con vistas a las elecciones legislativas del 2021 el Gobierno de Alberto Fernández busca frenar la inflación mediante la contención del tipo de cambio y la reapertura de las principales paritarias. Esto permitiría una mejora de 3 puntos porcentuales en el tercer trimestre y en términos de carne, una suba de 5 kilos de asado.

La consultora además prevé que los salarios reales mejorarán otro punto porcentual, equivalentes a un kilo y medio de asado. Así, con un sueldo de $ 93.145 podrá adquirir en octubre aproximadamente 129 kilos de carne.

“Es interesante notar que el salario real cayó 22% desde mediados de 2018 a la fecha y 3% desde que asumió Alberto Fernández la presidencia. La merma en kilos de asado que puede comprar un salario medio fue de unos 70 kilos desde mediados de 2018 y 55 kilos desde diciembre de 2019. En pesos de hoy, el salario medio cayó 5% respecto al de las primarias de 2019 y 14,3% en comparación a las de 2017”, señaló la consultora.

De acuerdo al informe, desde el 2007 el poder adquisitivo del salario privado medio medido en kilos de asado inició un camino de descenso, con altibajos y sin importar la gestión: 244 kilos en septiembre 2007, 172 kilos en septiembre de 2011, 206 kilos en septiembre de 2013, 193 kilos en septiembre de 2015, 197 kilos en septiembre de 2017 y 203 kilos en septiembre de 2019. Mientras que para agosto y octubre de este año, llegaría a 129 kilos.

Si se mide según el valor del dólar oficial, el salario medio creció desde septiembre de 2007 hasta el mismo mes de 2015 pero luego empezó a retroceder al ritmo de las devaluaciones y la crisis económica.

En julio, por ejemplo, cerró en torno a US$ 920, US$ 137 por debajo del mismo mes de 2019 y US$ 515 por debajo de la previa de las elecciones 2017.

“Sin embargo, gracias a la utilización del tipo de cambio como ancla nominal, subieron US$ 70 desde el mínimo de mayo 2020”, indicó Equilibra.

Si en cambio se toma el dólar financiero en lugar del oficial, las mermas respecto a 2019 y 2017 ascienden a US$ 522 y US$ 900, respectivamente. Y la mejora desde el piso de mayo de 2020 se reduce hasta US$ 41.

“De acá a las elecciones primarias, esperamos una suba de US$ 40 en el salario medio medido en dólares oficiales y de US$ 20 al paralelo, mientras que entre las PASO y las generales las mejoras serán de US$ 35 y US$ 9, respectivamente”, apuntó la consultora.

“En línea con la dinámica de los salarios y del empleo, la masa salarial real —el salario real multiplicado por el número de gente empleada— llegará a las elecciones habiendo crecido un 5,1% en el último año, pero 7,2% por debajo del tercer trimestre de 2019 y 14% por debajo de la previa de las elecciones 2017”, advirtieron.