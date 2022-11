Ejecutivos pidieron por la mineria y adelantaron proyectos para el 2023

Las empresas y los ejecutivos más importantes de la provincia fueron reconocidos en la noche del jueves en la XVII Fiesta Anual de Premiación Empresaria organizada por la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM). En una velada donde la necesidad de ampliar la matriz productiva local fue el eje de los discursos, el empresario logístico Fabián Andreu se consagró como el Ejecutivo del Año, mientras que Rubén David se llevó el galardón a Ejecutivo Pyme.

Los pasillos del Hotel y Casino Cóndor de los Andes se convirtieron en el escenario donde alrededor de 400 personas, con una gran participación de empresarios y políticos, incluido el gobernador Rodolfo Suarez, se reunieron para distinguir a los más destacados del año en todos los sectores productivos de la provincia.

Con un clima distendido, en la antesala las charlas giraron en torno al cierre del año, los nuevos proyectos, anécdotas de viajes al exterior, el Mundial de Qatar, y algunos más serios como la coyuntura política o la media sanción de la ley que propone alcohol cero al volante en todo el país.

Alrededor de 400 personas dijeron presente en la cena de AEM. - Gentileza

La necesidad de ampliar la matriz productiva

Al momento de los discursos, el primero fue Andrés Zavattieri, presidente de AEM. Además de hacer un recorrido por los logros de la asociación durante este 2022, el empresario planteó la necesidad de ampliar la matriz productiva de la provincia para poder crecer. “Quiero que nos preguntemos como sociedad qué provincia queremos en los próximos 30 años, sabiendo que nuestra matriz productiva está prácticamente agotada, llevamos muchos años sin crecer y tenemos que darnos la licencia de discutir nuevas industrias como la minería en forma responsable y con fundamentos claros que nos permitan tomar la mejor decisión para el futuro de Mendoza”, dijo.

Andrés Zavattieri, presidente de AEM. - Gentileza

En tanto, el primer mandatario provincial, quien prefirió no brindar declaraciones a la prensa, en su discurso hizo foco en la importancia del presupuesto provincial, planteó algunos reclamos al Gobierno Nacional por Portezuelo del Viento, habló del apoyo a los productores afectados por las heladas tardías, la renegociación de la deuda provincial y coincidió con Zavattieri en la importancia de buscar nuevas formas de producir en Mendoza de la mano de la minería. “Tenemos una economía diversificada en Mendoza, pero no nos alcanza. Estoy convencido de que no nos alcanza. Por eso tenemos que intentar nuevos caminos. Lo intentamos cuando asumí el mandato y asumo que fue un fracaso contundente, porque la gente no quiso lo que proponíamos en materia de ampliar la matriz productiva con la minería. Pero no hemos bajado los brazos, en el sentido de que hay proyectos que se pueden hacer dentro de la legislación vigente, por eso avanzamos muchísimo con Potasio Río Colorado y con Hierro Indio”, reconoció.

“Ante tanta inestabilidad e incertidumbre tenemos el ‘Modo Mendoza’, esa capacidad de hacer las cosas diferentes, basado siempre en nuestros valores, sabiendo que acá todo cuesta, porque somos un desierto y tenemos una vasta tradición a la hora de adaptarnos a las circunstancias, tenemos la actitud para innovar y acompañar la realidad de un mundo cambiante, esa es la fe que tenemos que tener, la esperanza en el Modo Mendoza de un futuro de crecimiento para la provincia”, destacó Suarez.

Rodolfo Suarez volvió a reclamar por Portezuelo del Viento e insistió con la minería en Mendoza. - Gentileza

Nuevos proyectos e inversiones para 2023

El gran ganador de la noche en la XVII Fiesta Anual de Premiación Empresaria fue Fabián Andreu. Si bien él no estuvo presente, fueron sus hijos y su sobrino quienes se llevaron la doble distinción: primero, a la empresa familiar, que se impuso en la categoría de Logística, y luego, el reconocimiento personal como Ejecutivo del Año.

“Nos encanta haber recibido el premio, sobre todo por cómo es el sistema de votación. Nos llena de orgullo que nos hayan elegido en una buena terna como la que nos tocó. Creo que el reconocimiento, tanto para Andreu como para mi tío Fabián, es por la trayectoria, que lleva ya más de 40 años en el rubro y estando siempre a la vanguardia”, comentó a Los Andes Joaquín Andreu, sobrino de Fabián y también miembro de la compañía.

AEM reconoció a las empresas y los ejecutivos del año en Mendoza. - Gentileza

Para 2023, Andreu tiene proyectada una de las obras más importantes en el sector, con una inversión estimada de 500 millones de pesos. “La logística crece en Mendoza de la mano de nuestra principal industria, que es la vitivinicultura, donde contamos con una base importante de clientes y brindamos cada vez servicios más integrales. En marzo vamos a inaugurar la primera de las dos etapas de lo que es el crecimiento más grande de nuestra historia, con un total de 32.000 metros cubiertos nuevos, ubicados en un centro logístico nuevo que está dentro de nuestra planta actual”, comentó Joaquín Andreu.

Una particularidad de este año fue que los ganadores fueron votados por socios de AEM, junto a los presidentes de las distintas cámaras empresariales e invitados especiales, entre los que se incluyeron autoridades y referentes de la prensa. Todo auditado por la empresa PwC Argentina.

Fabián Andreu fue elegido como el Ejecutivo del Año y sus hijos recibieron la distinción. - Gentileza

En tanto, Rubén David, gerente general del mayorista y distribuidor Oscar David y Ejecutivo Pyme del Año, se mostró feliz y agradecido por el reconocimiento de sus colegas. “Venimos haciendo un esfuerzo muy grande en Mendoza, seguimos apostando a la provincia y queremos una Mendoza más linda. Y ha llegado este premio que la verdad que lo he recibido con mucha alegría”, destacó.

En cuanto a lo que viene en 2023, Ruben David anticipó crecimiento para los dos grandes proyectos familiares: “Tenemos la expectativa y la esperanza siempre no la perdemos nunca, así que seguimos haciendo cosas. En Oscar David vamos a implementar el comercio electrónico con una nueva empresa y lo vamos a acelerar el año que viene. En Casa David estamos proyectando ya terminar con una parte y abrir las puertas oficialmente. También queremos hacer un barrio con casas de fin de semana, con actividades con los caballos, vamos a seguir apostando por eso”.

“Casa David empezó como algo chiquito, con mucha ilusión. Después, el negocio fue creciendo y la gente que nos acompaña nos fue empujando a hacer cosas nuevas. Mi hermano con el tema de los caballos aportó su gran experiencia y fuimos agrandando y perfeccionando de a poco con todo el equipo de trabajo. Ahora proyectamos este barrio que fue algo que nuestros clientes nos pidieron porque querían ser parte de esto. Esperamos en 2023 ya darle el impulso”, manifestó.

Rubén David fue elegido como el Ejecutivo Pyme del Año. - Gentileza

Desde AEM, Andrés Zavattieri, contó que la organización seguirá en 2023 su plan de trabajo en coordinación con el sector público. “Nuestra intención es seguir trabajando como venimos haciendo hasta ahora con la mesa de Producción y Empleo. Creo que le ha aportado mucho valor a la economía de la provincia. Tener un diálogo permanente con las distintas cámaras y con el mismo gobierno de la provincia nos ha permitido ir generando proyectos de nuevas leyes impositivas, seguir incrementando los programas como Mendoza Activa, seguir mejorando los programas de Enlazados. Está bueno que el gobierno nos escuche y nos haga partícipe de eso”, sostuvo.

“Como asociación, en el 2023 queremos seguir incentivando el networking, seguir insertando la Asociación en nuestra sociedad. También estamos trabajando mucho en el tema de educación, queremos que los docentes se capaciten de una manera tal de que puedan transmitir a los alumnos qué es lo que se van a encontrar en la vida en un futuro”, declaró Zavattieri.

Y agregó: “Siempre en Mendoza se dan oportunidades para invertir. Hay empresarios que tienen ganas de invertir, tienen ganas de crecer. El Estado tiene que generarnos las condiciones para que eso pase. Hoy tener cargas impositivas muy altas y todos los condicionamientos que tenemos para generar empleo lo hacen complejo, pero si nos allanan esos caminos, creo que nosotros podemos desde el empresariado acompañar”.