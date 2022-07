Economistas dudan del impacto de las medidas de Batakis en la economía “real”

Los anuncios que dio la actual ministra nacional de Economía, Silvina Batakis, en la mañana de ayer, dejaron distintas visiones en economistas locales consultados por este medio. La mayoría destacó la idea de ordenar las cuentas fiscales y de afinar los gastos, pero mientras algunos celebraron el anuncio y lo destacaron como un mensaje que esperaba el mercado, otros dudaron de si son propuestas que el gobierno nacional podrá cumplir.

“Las medidas del anuncio fueron aspirinas de mala calidad. Trataron de decirle al mercado lo que quiere escuchar para que haya calma, pero hubo más de titulares que de hechos concretos”, afirmó Daniel Garro, CEO de Value International Group. Además, señaló que el gobierno habla de reevaluar activos, lo que implicaría pagar más en impuestos (no aumenta el porcentaje de alícuota, pero sí el valor por lo que se paga), y que los antecedentes políticos no acompañan el mensaje.

Para Garro, es llamativo que el anterior ministro Martín Guzmán tenía ideas vinculadas a reducir el déficit fiscal y lo empujaran a renunciar, por lo que también ve difícil que esta vez sí se pueda ir en ese camino: “Por eso digo, los anuncios me suenan más a intentar que los mercados se calmen antes que una realidad concreta. Eso puede durar unos días, una semana o un mes, veremos qué pasa cuando el mercado vea que eran de aspirinas de mala calidad”.

Con otro punto de vista, la economista y docente Carina Farah consideró que la ministra fue “muy clara y contundente” al enunciar un conjunto de medidas que conducen a un modelo de país. “Si este discurso no tranquiliza a los mercados, no sé qué lo haga”, lanzó. Destacó que haya habido una mesa en la que estaban sentados otros ministros, como el de Turismo, ya que eso habla de la coordinación con carteras que se vinculan a la actividad económica.

Farah también destacó que Batakis haya recalcado que los objetivos de política económica los define el presidente, Alberto Fernández. Además, señaló el hecho de que la ministra dimensionara el dólar blue, que se estima alcanzaría unos U$S 6 millones a nivel nacional, por lo que se trata de “un mercado marginal”, que no debería marcar agenda como lo hace, ya que, con apenas U$S 1 millón se puede intervenir y hacer saltar la cotización si se busca afectar a un gobierno.

La credibilidad de los anuncios

Marcelo Licanic, director de la consultora Cosmopolitas, consideró que la ministra “dijo lo que a todos le hubiera gustado escuchar, el tema es que me parece que no le terminan de creer”. En su mirada, es positivo que haya hablado de controlar el déficit, mejorar el equilibrio fiscal y tener un gasto más eficiente, problemas que “ningún político de los últimos años logró arreglar”.

Para Licanic el principal problema de Argentina es “el gasto inútil” y en países nórdicos hay mayor aceptación social a pagar impuestos porque ven que su dinero retorna en servicios de calidad. “Batakis también dijo que las tasas tienen que ser positivas en términos reales, eso implicará que el acceso al crédito sea más costoso. También tendrá que juntarse con los bancos y ver cómo harán con la ‘esterilización’ de pesos, con las leliqs, bonos y letras. Veremos qué pasa”, agregó.

Por último, Sebastián Laza, asesor del Ministerio de Economía y Energía de Mendoza, afirmó que en el anuncio se escucharon “medidas voluntaristas de dudoso cumplimiento, en especial en lo fiscal y lo monetario”. En ese sentido, afirmó, es difícil creer que controlarán el gasto público cuando el peronismo en los últimos años hizo lo contrario, y será muy difícil cumplir con las metas acordadas con el FMI en cuando a acumulación de reservas y emisión monetaria.

En el análisis de Laza, el objetivo del anuncio fue calmar unos días al mercado y habrá que ver cómo continua el tema. “En síntesis, mucho voluntarismo, mucho de palabras dulces al oído del mercado, pero que nadie cree, porque se sabe cómo son las cuentas, se sabe quiénes ejecutan este programa de gobierno y no se les cree nada. Así que creo yo que van a ser bastante inefectivos estos anuncios como para mejorar lo que está andando mal en la economía”, concluyó Laza.