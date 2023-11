Economía admite que la inflación no cede y suma complicaciones de cara al balotaje

La inflación no da tregua y se convierte en la principal preocupación del ministro de Economía, Sergio Massa, en el último tramo de la campaña de cara al balotaje.

La medición propia que elabora la secretaría de Política Económica a cargo de Gabriel Rubinstein, reveló que en la cuarta semana de octubre la inflación se mantuvo en los mismos niveles de los períodos previos y el acumulado se acerca a los dos dígitos.

La conducción del Palacio de Hacienda buscó con este tipo de medición alternativa alinear expectativas y esperanzados con mejores resultados, anticipar una desaceleración de la inflación desde el pico que se produjo tras la devaluación de agosto.

Si bien durante las primeras semanas se cumplió este objetivo, van tres consecutivas en que se repite un alza de 2,2% que sumado al 2,4% inicial terminan conforman un alza acumulada de 9,3%. El último período evaluado fue el comprendido entre el 23 y el 29 de octubre.

Economía precisó que los incrementos en esa semana estuvieron impulsados por alzas en tabaco, combustible y la carne.

En el desglose detalló que los principales aumentos se dieron en indumentaria (4,2%), carnes (3,5%), frutas (3,2%) y en el conjunto de precios regulados (2,8%). También apuntó subas de 1,3% en alimentos y bebidas y de 1,5% en verduras.

Con esta base, el planeamiento oficial espera otro dato “similar” para la semana que cursa del 30 de octubre al 5 de noviembre a partir justamente del ajuste que se produjo en los combustibles y otros precios regulados como prepagas, peajes, entre otros.

El equipo que comanda Rubinstein subrayó que el 9,3% acumulado en las últimas cuatro semanas se dio en un contexto “de nerviosismo pre electoral” y estimó que se “moderará” en los próximos registros.

De cara al balotaje, sólo le quedan un par de semanas a Massa para apaciguar el ritmo de subas en las góndolas, de allí que se intenta avanzar con la actualización del programa “Precios Justos”, con foco principal en el abastecimiento.

Por estos días es habitual observar posteos, que pueden ser verificados con una simple recorrida, con una marcada falta de determinados productos en los exhibidores.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre el lunes 13 de noviembre, apenas seis días antes del balotaje. El promedio de las consultoras privadas la calculan en el límite de los dos dígitos.

Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, junto a Sergio Massa

La consultora especialista en consumo LCG también realiza una medición semanal de precios, en su caso con corte los miércoles. El relevamiento efectuado entre el 25 de octubre al 1° de noviembre arrojó una suba de precio de los alimentos de 3,4%, acelerándose 2,6 puntos con relación al período previo. Tomando las cuatro semanas precedentes la inflación acumulada en los productos de primera necesidad fue de 10%.

Según este trabajo, los mayores aumentos se dieron en aceites (4,4%), panificados (4,4%) y carnes (4,2%).

Para el estudio Eco Go, que también releva semana tras semanas los precios de productos esenciales, octubre cerró con una inflación en alimentos más moderada de 9,2%.

Cavallo, muy duro

Quien ofreció un panorama sombrío sobre la evolución de la inflación fue el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien en su blog personal advirtió que de no haber cambios en la política económica la tasa anual de inflación en 2024 trepará al 300%.

Cavallo también alertó que luego de las elecciones habrá una devaluación del tipo de cambio oficial que lo ubicará en torno a los $ 500 y que a consecuencia de este salto la inflación de noviembre será no menor a 12%, una tasa que amenaza con perpetuarse durante el año próximo.

Asimismo, consideró que como el Banco Central retomará la política de devaluaciones diarias desde mediados de noviembre, el dólar oficial alcanzará un valor de $ 600 hacia finales de este año.

Dólar, en baja

El dólar “blue” cerró la semana en baja y estuvo a punto de perforar el piso de $ 900. Este viernes culminó a $ 920, con una caída semanal de $ 60 y de casi $ 200 desde las elecciones del 22 de octubre.

En tanto, las versiones financieras tuvieron una tendencia similar. Mientras el MEP culminó en $ 841,08, el Contado con Liquidación lo hizo en $ 867,04.

Por su parte, el Banco Central extendió su racha compradora y adquirió apenas U$S 1 millón, sumando en tres ruedas de noviembre U$S 62 millones. Cabe apuntar que no cesan los cuestionamientos de los importadores por la demora en la liberación de los pagos de SIRAs ya aprobadas.

Como en las últimos meses, las miradas de los operadores están puestas en el nivel de reservas brutas, dado que el lunes se deberán pagar otros U$S 800 millones al FMI y caerían por debajo de los U$S 21.000 millones, generando un stress aún mayor. Las netas quedarían negativas en más de U$S 10 mil millones.

