Dólar hoy: se vende desde $94,90 en los bancos, ¿cómo comprar más de u$s200?

El dólar se compra a $68 y se vende a $73, y con el impuesto País se suma un 30%, por lo que el verdadero valor de venta $94,90 en el Banco Nación.

En tanto que en el mercado paralelo se compra a $117 y se vende a $127. Sin embargo, los operadores mendocinos explican que el valor se negocia según los volúmenes de venta y de compra.

De esta forma, la brecha entre el dólar blue y el oficial alienta el “puré”, ya que comprar los u$s200 permitidos por mes en los bancos, para luego venderlos en el mercado paralelo o blue, alcanza los $4.420. Es decir que se compran dólares por $18.980, y se venden obteniendo $23.400.

Es necesario aclarar que se trata de una maniobra ilegal, y por lo tanto no ofrece garantías. Además, mantenerse en dólares ofrece un resguardo frente a la inflación que los pesos argentinos no tienen, y por lo tanto no se aconseja ahorrar en esa moneda, por lo que “el puré”, es algo que los argentinos realizan para sumar dinero al mes y volcarlos al consumo.

Dólar Bolsa

Después de alcanzar un máximo de $125 hace un mes, el dólar bolsa opera en $107, las variaciones se explican por el contexto internacional, y las negociaciones que encara la Argentina por el canje de deuda. De esta manera, el valor se asemeja al que existía en septiembre de 2002, posterior a la crisis del 2001.

En este contexto se abre una nueva oportunidad para dolarizarse, la misma podrá ser aprovechada por quienes no compren dólares en los bancos en los 90 días anteriores y posteriores a dicha operación. Además, hay que tener en cuenta que la misma tiene un parking (tiempo desde que se concreta una compra y se puede revender para conseguir dólares) de cinco días.

Aún así, la brecha entre el blue y el contado con liqui es del 20%, y de esta forma se puede adquirir mas de u$s200 (no hay límites).

Para ello, la manera tradicional es adquirir bonos en pesos (Bonar 2024), y pasado el tiempo obligatorio liquidarlos en dólares, la otra opción es a través de la compra de Cedears.

No obstante, el inversor no sabrá el precio real, o la cantidad de dólares que obtuvo hasta que hayan pasado los cinco días, por lo que debe asumir el riesgo de volatilidad del mercado.

La compra de bonos se puede realizar desde el homebanking de cada usuario, en la sección “inversiones” (varía según cada entidad), y se requiere la apertura de una cuenta comitente (se abre de forma gratuita, pero las operaciones tendrán un cargo por comisión), o se puede recurrir a páginas como Bull Market Brokers, Inversor Global, Asesor de Inversiones, Balanz, y otras autorizadas por el Mercado Argentino de Valores, y realizarlo por intermedio de estas.