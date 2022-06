Dólar hoy en Mendoza: subió el blue este 13 de junio y se aleja del “ahorro”

El dólar blue hoy cotiza este 13 de junio en Mendoza a $207 para la compra y $211 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy

En tanto, el dólar oficial abrió este jueves a $ 120,49 para la compra y $127,02 para la venta, en el promedio de bancos.

A cuánto cotiza hoy el dólar solidario o tarjeta

Por su parte, el dólar solidario, que surge del precio de venta del dólar oficial, más el pago del impuesto PAÍS, se ubica en $165,13 en promedio (+30%); y si se suma el 35% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales (que luego se puede recuperar con una presentación ante AFIP), cierra en $209,59.

El mismo valor se paga por las compras con tarjeta de crédito por servicios o productos en dólares, así como por las compras en el extranjero: $209,08 (dólar tarjeta).

A cuánto hoy se compra o vende en el MEP

El dólar MEP, también conocido cómo dólar bolsa cotiza este 13 de junio a $221,14 para la compra y $221,56 para la venta.

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

El dólar contado con liquidación (CCL) se ubica en las pizarras a $209,38 para la compra y $211,06 para la venta.

A cuánto cotiza hoy el dólar mayorista

El dólar mayorista opera a $121,79 en promedio, según el últio cierre publicado por el Banco Central (10 de junio).

Disponibilidad de divisas para exportadores de servicios

El Banco Central habilitó una posibilidad más de obtener dólares y tiene que ver con la venta de servicios en el extranjero que, hasta hace poco significaba, una conversión al dólar oficial que dejaba las ganancias en menos de la mitad.

Así, las personas que exportan servicios podrán disponer de hasta 12.000 dólares anuales en cuentas en entidades financieras locales sin requisito de liquidación en pesos. El beneficio se extiende a las empresas del sector, que tendrán disponibilidad de divisas para el pago salarial por un porcentaje del incremento de las ventas externas que realicen este año respecto de 2021.

El régimen de excepción a la obligación de liquidación de divisas para los cobros de exportaciones de servicios por ciertos conceptos es retroactivo al 1 de enero, por lo que se podrá disponer hasta fin de año del total anual, según fue dispuesto por el Directorio del Banco Central de la República Argentina.

Las personas humanas podrán cobrar hasta 12.000 dólares por año en sus cuentas en la Argentina por los servicios prestados a no residentes. La condición para usar este mecanismo es que no adquiera divisas a través del sistema financiero (concertado ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera 90 días antes de la acreditación de los fondos y se comprometan a no realizarlo por los 90 días subsiguientes). Los ingresos por encima de dicho monto deberán ser liquidados.