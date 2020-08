Dólar hoy: el turista se vende en más de $100, ¿por qué no es recomendable hacer puré?

La divisa se compra en $ 72,63, en promedio en los bancos, y se vende en $ 77,62. A este último segmento se le aplica el impuesto País, por lo que el valor de venta asciende a $100,90 en promedio. En tanto que en el Banco Nación se mantiene sin cambios en $72,50 y $77,50 ($100,75, con el 30% de recargo).

En el mercado paralelo, e ilegal, la divisa se vende en 127, y para la compra la cotización alcanza los $132.

En tanto que en otros instrumentos destinados a obtener dólares, pero que no implican la compra directa, como son el “dólar bolsa” (se compran títulos en pesos, y luego se venden en dólares, en el país) o el “contado con liqui” (se compran títulos en pesos y luego se venden en dólares en el extranjero), la cotización es más baja que la del blue, pero más alta que el promedio de bancos, y en la semana han ido subiendo con fuerza.

Para vender dichos títulos hay que esperar un “parking”, es decir cinco días hábiles, y a la fecha las mismas darían un resultado de $125,69 por dólar “bolsa”, y $ 129,06 por el “contado con liqui”.

¿Por qué recomiendan no hacer puré?

Los últimos 3 días hábiles de cada mes el Banco Central realiza un relevamiento (REM), sobre las expectativas de los precios minoristas, la tasa de interés, el tipo de cambio nominal, el nivel de actividad económica y el resultado primario del sector público nacional no financiero. En el último, se contemplaron pronósticos de 44 participantes, entre quienes se cuentan 27 consultoras y centros de investigación locales, 13 entidades financieras de Argentina y 4 analistas extranjeros.

Los analistas del REM prevén que el tipo de cambio nominal promedio alcance $86,4 por dólar en diciembre 2020 ($112,32, si se considera el impacto del impuesto) y ajustaron a la baja sus proyecciones mensuales, contemplando que alcance $123,2 por dólar a fines de 2021 ($160,16 con el 30%).

En este escenario, comprar los u$s200 mensuales significaría un pago de $32.032, es decir un 59% más que lo que hoy implica ($20.180), por lo que la diferencia que se pudiera obtener hoy por comprar divisas por home banking para luego venderlas en el mercado paralelo se terminaría por absorber con la propia devaluación.

Además, cabe la posibilidad de que el Gobierno restringa el cupo de compra para “dólar ahorro” a u$s100 mensuales (si la brecha entre el valor de compra en el mercado oficial y el valor de venta en el paralelo alcanzara el 100%, es decir que el blue llegara a $144, aproximadamente). De suceder esto, será poco probable que se pueda volver a comprar un equivalente en dólares a lo que se vendió.

Por esta razón, la maniobra “puré” sólo sirve para quienes quieren hacer una diferencia mensual, aunque no hay que olvidar que se trata de un mercado no regulado y que, por lo tanto, no ofrece garantías de ningún tipo. Para ahorrar, ese recomendable permanecer en moneda dura, o para los más arriesgados, optar las operaciones en la bolsa (especialmente las que luego pueden venderse en dólares), que pueden generar algún rendimiento adicional con el aumento de las acciones.