Dólar hoy: ¿Cuánto cayó el precio del dólar blue durante la mañana del jueves 4 de mayo?

La cotización callejera ayer tubo una caída de $ 5 y en el trascurso de la mañana del jueves se retrajo $2 más, el dólar blue al medio día se comercializaba a $469 en Mendoza. Mientras que para la repesca, se paga por la moneda estadounidense $ 462. “A pesar de que va cayendo el precio, la gente sigue vendiendo y seguimos con más compras que ventas”, explicaron voces del sector. Se trata de operaciones por fuera de la ley y que responden a sus propias reglas de oferta y demanda, por lo tanto, su volatilidad es alta. En la provincia, este mercado. según los árbolitos se mantiene muy activo.

En cuanto a la cotización del dólar oficial, volvio a dar un pequeño pasao en alza ajustándose $ 0,40 en el trascurso de la mañana, y se vende a $231,51. El ajuste de la mañana fue $ 0,10 más alto que el registrado en la jornhada del miércoles. En tanto que el preci ode compra es de $ 225,79. Por su parte en las pizarras de las casas de cambio, el valor promedio de venta de la moneda estadounidense no sufrió modificaciones y se vende a $ 233,33, en tanto que para la compra se paga a $ 227. Por su parte, en los bancos la comercialización sufripó un ajuste de $ 0,50 durante la mañana y en promedio se vende a $ 232,50 y se compra a $ 224,50.

Respecto al dólar oficial si se le suma el impuesto país (+30%), más el adelanto a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, supera los $ 382,09 (luego de ajustarse $ 0,99). En las corizaciones diferenciales, el dólar turista tiene un valor de $ 465,76. En la bolsa, el dólar Contado con liquidación bajó siete pesos para ubicarse en la línea de los $ 438,83 mientras que el dólar MEP tiene un precio de $435,78 tras un incremento en su valor de $ 1,21 durante la jornada del jueves.

Recordemos que el endurecimiento del cepo cambiario en Argentina ha sido un tema recurrente en los últimos meses, y ahora se han sumado nuevas condiciones para poder acceder al mercado oficial de cambios. A pesar de que en marzo, según datos del Banco Central, 678 mil argentinos compraron billetes estadounidenses aprovechando el cupo de U$S 200, son muchos más los que no pueden acceder a las operaciones formales debido a las restricciones del sistema.

Actualmente, el Banco Central ha establecido 12 condiciones diferentes que pueden dejar a un ahorrista sin acceso al mercado de cambios oficial y sin la posibilidad de utilizar el cupo mensual de U$S 200. Entre estas condiciones se encuentran tener deudas impagas, no contar con una cuenta bancaria en pesos, no haber presentado la Declaración Jurada de Bienes Personales, y haber realizado compras con tarjeta de crédito en moneda extranjera en el exterior.

¿Cómo comprar dólares baratos y de forma legal?

Una opción para quienes no pueden comprar dólares en los bancos, pero deben ahorrar en ellos por cualquier motivo, es acceder al mercado financiero para “comprar dólares” de forma legal. No se trata de compra directa, pero si se opera con los títulos correctos, se puede obtener una cotización de $435,78 para la venta y de $434,55 para la compra con el dólar MEP (bajó $3,58 durante la mañana de ayer y se preció $ 1,21 durante el jueves).

En este mercado no solo ofrece valores más convenientes a los del blue, sino que además, ofrece una forma legal de obtener dólares, aunque no es una compra directa, sino que el ahorrista adquiere títulos y pasadas las 72 horas de parking, los vende a cambio de dólares. El dólar Mep es $ 33,22 más barato que el dólar blue que en este momento se vende en el mercado paralelo.