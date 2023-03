Dólar hoy con cupo renovado: se necesitan $67.410 para “ahorrar”, ¿cómo comprar?

El dólar blue se vende en $376 en Mendoza y se compra en $371 este 1 de marzo, con una baja de $2 con respecto al cierre del mes de febrero.

Los valores que se manejan en las calles no son legales ni regulados, pero frente a las limitaciones para la compra de “dólar ahorro”, muchos los buscan, a pesar de que existen alternativas más confiables, como el MEP (este no es compra directa de dólares pero, es una forma).

Dólar “ahorro”, 1 de marzo: $337,05

Este 1 de marzo por la compra de un dólar en el banco, también llamado “dólar ahorro” hay que abonar $337,05 en promedio. Ese valor se puede multiplicar por u$s200 para calcular que se requerirían $67.410 para comprar el máximo de dólares permitidos para atesorar.

Sin embargo, no todos pueden comprar dólares, se necesita tener una cuenta ahorro en esa moneda en el banco, no recibir ningún tipo de subsidio de la Nación (incluidos los de las tarifas de gas y energía eléctrica que se calculan para los usuarios de ingresos medios y bajos), y no haber gastado el cupo mensual de u$s200 en compras en el extranjero (se toman en cuenta también Netflix y Spotify, entre otras plataformas con abonos en dólares).

Así, por cada dólar que se compra en el banco se pagan:

-Precio de venta en el promedio de bancos de $204,27 (promedio);

-al que se le suma un 30% de Impuesto País: $ 265,56

-y un 35% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales: $337,05 (precio final). Dicho 35% se puede recuperar al finalizar el año con una declaración ante AFIP.

Precio de Compra: $196,20

¿A cuánto cotiza el dólar tarjeta?

El dólar tarjeta hoy cotiza en $357,47 para quienes tengan consumos de hasta US$ 300. Pasado ese valor, ya se habla del “dólar Qatar”, los impuestos duplican el valor del dólar oficial y finaliza en $408,54.

De todas maneras, todos los consumos con tarjeta que lleven incluidos el 35% o el 45% en impuestos, luego pueden recuperarse, al igual que sucede con la compra de dólares en los bancos, llenando el formulario en AFIP.

Para solicitar la devolución por compra de dólares o consumos en cualquier moneda extranjera, hay que descargarse la aplicación Mi Afip, generar una clave, y luego entrar en la página de Afip en la computadora, cambiar la clave nuevamente, y dirigirse al apartado “Devolución de percepciones”; “+Nuevo”; Periodo Fiscal: 202201″; “202202″; “202203″, etc.

¿Cómo cambiar los dólares por pesos, al mejor precio?

Por otro lado, cada dólar que compran los bancos pagan, en promedio $196,20, por lo que no es el mercado más conveniente para el cambio de divisas. La mayoría de las entidades tienen la opción de operar con “dólar MEP” y, a través de esta opción, se termina pagando cada dólar en $355,42.

Lo anterior es para quienes quieren cambiar sus dólares por pesos, pero si se busca cambiar pesos por dólares, se pueden adquirir títulos (los títulos más elegidos para hacerlo son el AL30 y el GD30, por su liquidez en el mercado); esperar un día de parking, y luego vender las tenencias por dólares, que hoy equivalen a $356,67.

A cuánto cotiza el dólar este 1 de marzo

Paso a paso para comprar dólar Mep, la cotización más baja y legal para quienes no pueden acceder al oficial:

1-Crear una cuenta comitente en el banco en donde se tiene la cuenta dólar;

2-En la sección “inversiones” optar por “títulos públicos”, elegir uno que se compre en pesos y pueda venderse en dólares (los títulos más elegidos para hacerlo son el AL30 y el GD30, por su liquidez en el mercado);

3-Comprar al “valor de mercado”, o al máximo valor de referencia que otorgue la entidad bancaria para garantizar la operación de “contado inmediato”.

4-Aguardar un día;

5-Repetir la operación, pero ahora con la opción “vender” y la moneda en dólares;

6-Al 6to día, los dólares estarán en la cuenta, y se podrá “vender dólar MEP” si así se quisiera, para obtener un precio en pesos por esos dólares superior al del oficial y legal.