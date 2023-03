Dólar hoy: casi todas la cotizaciones al alza este 21 de marzo en Mendoza

La mayoría de las cotizaciones del dólar en la provincia de Mendoza arrncaron el martes 21 de marzo al alza. El valor del dólar oficial promedia los $210,16 para la venta y $204,39 para la venta. En tanto, el blue, que es un mercado paralelo e ilegal, arrancó el día sin modificaciones respecto al lunes, con $387 para la venta y $382 para la compra, aunque había iniciado la semana al alza con $3 de diferencia con respecto al viernes.

Por su parte, el dólar MEP (cotización del dólar que se puede obtener a través de una operatoria de compra-venta de bonos), tiene un valor de $ 388,62 para la venta y de $ 387,15 para la compra. Y el mayorista cotiza a $204 para la compra y $205 para la venta.

En cuanto a otras cotizaciones, el dólar tarjeta o turista, que surge de sumarle al tipo de cambio oficial el 30% del impuesto PAIS y el 45% de adelanto de Ganancias -que luego se puede solicitar su devolución- cerró en $367,78. Este valor se aplica a los consumos que se realicen con en el exterior o las compras o pagos de servicios que brindan empresas extranjeras, cuando el monto mensual no exceda los U$S 300.

En cambio, cuando los pagos con tarjeta en dólares excedan ese límite de U$S 300 se empieza a aplicar el dólar Qatar, que implica adicionar un 25% adicional, a cuenta de Bienes Personales, al 30% del impuesto PAIS y el 45% de anticipo de Ganancias. Es decir, que alcanzó los $420,32.

Y el dólar ahorro, es decir aquel que algunas personas pueden comprar con un límite de U$S 200 por mes, arrancó el martes a $346,76. Esta cotización se calcula al sumar 30% del impuesto PAIS y 35% de adelanto de Ganancias al tipo de cambio oficial.

Sin embargo, hay diversas situaciones que excluyen la posibilidad de acceder a esta divisa, como: ser beneficiario de un plan o programa de Anses (como AUH o AUE); ser trabajador en relación de dependencia y haber recibido parte de su salario a través del ATP o el Repro; haber refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses; ser monotributista y haber tramitado un crédito a tasa cero; ser titular de un crédito UVA y haber accedido al congelamiento de las cuotas durante la pandemia; entre otros.

Dólar cara grande o chica, azules o verdes

Aunque desde la Reserva Federal de Estados Unidos establecen que “todos los diseños de la moneda estadounidense sigan siendo de curso legal, independientemente de cuándo se hayan emitido. Esta política incluye todas las denominaciones de billetes de la Reserva Federal, desde 1914 hasta el presente”, lo cierto es que en el mercado paralelo -y también cuando se viaja a otros países- hay ciertos billetes que no se aceptan o se toman a un cotización inferior.

Imagen ilustrativa / Web

Es que los billetes de U$S 100 de cara chica fueron impresos hasta 1995, cuando se lanzó un nuevo diseño, con cambios que apuntaron a mejorar la seguridad. De ahí que no sólo aparece Benjamin Franklin de mayor tamaño y el color del papel es más azulado que verde, sino que cuentan con una franja azul, que no está impresa sino que viene tejida en la trama del papel moneda.

Luego, en octubre de 2013, se hizo una nueva modificación, que incluye mecanismos de seguridad adicionales, como un listón azul 3-D y la imagen de Benjamín Franklin visible en ambos lados cuando se acerca el billete a la luz.

Estas diferencias hacen que los “arbolitos” ofrezcan una cotización más baja por los billetes de mayor antigüedad, pese a que los mismos bancos pueden entregar con uno u otro diseño. La manera de evitar esta diferencia al vender dólares, es depositarlos en una cuenta dólar en cualquier entidad bancaria. Luego, para venderlos, recurrir al Mercado Electrónico de Pagos, en donde se pueden obtener hasta $380,92 por cada dólar.