Dólar hoy: así abrieron los mercados hoy 3 de mayo

En dólar “blue” se vende en $476 en Mendoza. Para la compra, en cambio, por cada dólar se pagan $469. Se trata de operaciones por fuera de la ley y que responden a sus propias reglas de oferta y demanda, por lo tanto, su volatilidad es alta. Todas las miradas están puestas en el blue, después del récord de $497 del pasado martes en la provincia, pero esta cotización ilegal y poco conveniente se ha comporado en el inicio de mayo de forma más estable.

En cuanto a la cotización oficial, tras un incremento de $ 0,27, el actual valor de mercado es de $ 230,44 para la venta, mientras que la repezca es de $ 224,42. Mientras que en las casas de cambio en la provincia los valores promedio son de $ 231,51 para la venta y de $ 226 para la compra. El dólar oficial, en los bancos tiene un precio promedio de $ 230,50 para laventa y $ 222,50 para la compra. Por su parte, el dólar solidario, afectado por un impuesto del 30%, cotiza a $299,57.

Recordemos que el endurecimiento del cepo cambiario en Argentina ha sido un tema recurrente en los últimos meses, y ahora se han sumado nuevas condiciones para poder acceder al mercado oficial de cambios. A pesar de que en marzo, según datos del Banco Central, 678 mil argentinos compraron billetes estadounidenses aprovechando el cupo de U$S 200, son muchos más los que no pueden acceder a las operaciones formales debido a las restricciones del sistema.

Actualmente, el Banco Central ha establecido 12 condiciones diferentes que pueden dejar a un ahorrista sin acceso al mercado de cambios oficial y sin la posibilidad de utilizar el cupo mensual de U$S 200. Entre estas condiciones se encuentran tener deudas impagas, no contar con una cuenta bancaria en pesos, no haber presentado la Declaración Jurada de Bienes Personales, y haber realizado compras con tarjeta de crédito en moneda extranjera en el exterior.

¿Cómo comprar dólares por menos y de forma legal?

Una opción para quienes no pueden comprar dólares en los bancos, pero deben ahorrar en ellos por cualquier motivo, es acceder al mercado financiero para “comprar dólares” de forma legal. No se trata de compra directa, pero si se opera con los títulos correctos, se puede obtener una cotización de $440,79 para la compra y de $438,27 para la venta con el dólar MEP (bajó $2,52 durante la mañana).

En este mercado no solo ofrece valores más convenientes a los del blue, sino que además, ofrece una forma legal de obtener dólares, aunque no es una compra directa, sino que el ahorrista adquiere títulos y pasadas las 72 horas de parking, los vende a cambio de dólares.

PASO A PASO :

1-Crear una cuenta comitente en el banco en donde se tiene la cuenta dólar;

2-En la sección “inversiones” optar por “títulos públicos”, elegir uno que se compre en pesos y pueda venderse en dólares (los títulos más elegidos para hacerlo son el AL30 y el GD30, por su liquidez en el mercado);

3-Comprar al “valor de mercado”, o al máximo valor de referencia que otorgue la entidad bancaria para garantizar la operación de “contado inmediato”.

4-Aguardar tres días;

5-Repetir la operación, pero ahora con la opción “vender” y la moneda en dólares;

6-Los dólares estarán en la cuenta, y se podrá “vender dólar MEP” si así se quisiera, para obtener un precio en pesos por esos dólares superior al del oficial y legal.

¿CÓMO DETECTAR DÓLARES FALSOS?

La aplicación móvil Cash Assist, disponible ahora en Google Play Store para Android y Apple App Store para iOS, es el “compañero de capacitación perfecto” para los operadores de efectivo de todas las industrias que necesitan orientación sobre cómo autenticar los billetes de la Reserva Federal. Así, simplemente con el teléfono, se puede acceder a una aplicación directamente desarrollada por la autoridad monetaria de Estados Unidos y evitar falsificaciones.

Según se explica en la página del Gobierno de EE.UU, el “Detector de denominación” de la aplicación utiliza la cámara de su Apple o Android para identificar la denominación del billete que está autenticando.

“Capture una imagen de su billete con la cámara frontal o trasera de su dispositivo móvil. Una vez que se haya detectado la denominación, la aplicación mostrará las características de seguridad clave que son visibles en la moneda genuina”, se aclara.

Cada dólar tiene una serie de identificaciones, además, que no deben faltar, para que la persona se de cuenta de que es real, a saber: