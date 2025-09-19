Dólar hoy: arranca a $1.515 y marca nuevo récord

En otra jornada de fuerte alza, el dólar minorista cotiza este viernes 19 de septiembre a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación. Se trata de una suba de $20 respecto al cierre del jueves, cuando el máximo nominal registrado había sido de $1.495.

La medida del cepo que vuelve para frenar la especulación: a quiénes les limitan operar con dólares

Alerta por los USD 379 millones que debió vender el Banco Central para frenar al dólar

Por su parte, el dólar blue se compra a $1.490 y se vende a $1.510 en las "cuevas".

En tanto, el dólar mayorista está en $1.474,50, mientras que el techo de la banda de flotación se actualizó a $1.475,32, según el Banco Central.

E ste jueves, el mercado de cambios atravesó fuerte presión, con un BCRA obligado a poner divisas para contener la demanda . En total, la autoridad monetaria vendió USD 379 millones de dólares, que se sumaron a los USD 53 millones ya colocados en la jornada previa.

Tanto el frente político como cambiario preocupan a los inversores que dudan de la sostenibilidad de los pagos de la deuda de Argentina si el BCRA apela a los dólares del FMI para contener al tipo de cambio.

“Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, el programa se diseñó así. Hay suficientes dólares para todos”, intentó calmar anoche el ministro de Economía, Luis Caputo, al aparecer en el streaming libertario "Carajo".

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.969,50 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.490

Venta: $1.510

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.