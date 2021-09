Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial y el blue después de las elecciones PASO

El dólar avanzó el lunes en la apertura a $103,74 en el mercado oficial, y a $170,36 para el “solidario”, u oficial más impuestos; mientras que el dólar blue se vende en $185.

La última semana, el Banco Central terminó con un saldo positivo por primera vez en dos semanas al adquirir u$s7,5 millones, luego de vender más de u$s850 en dos semanas.

El dólar blue después de las elecciones PASO - Archivo / Los Andes

Así cotiza el dólar este 13 de septiembre según cada mercado

El llamado dólar ahorro o solidario, que incluye el 30% del impuesto País, y el 35% a cuenta de Ganancias, se vende en $170,36. Sin impuestos, el tipo de cambio minorista alcanza, en promedio $103,74.

En tanto que el dólar mayorista avanzó cuatro centavos la última semana, y el Banco Central informó que se vendía en $98,09. La misma entidad convalidó ajustes diarios para quitarle presión a la inflación.

En el caso del Contado Con Liquidación, su precio de compra alcanzó los $170,71, y $170,83 para la venta. Y en el caso del Dólar Bolsa, la cotización es de $170,76 para la compra, y $170,83 para la venta.

Precio dólar hoy - Ignacio Blanco / Los Andes

Compra de dólares hoy

Entre las opciones legales para adquirir divisas estadounidenses se encuentran la tradicional compra en los bancos (MULC), a la que pueden acceder quienes no han comprado acciones en los últimos 90 días, ni han recibido ningún tipo de aporte estatal no reembolsable (créditos subsidiados, Repro, etc.); y el “dólar bolsa” o “contado con liqui” (acciones de empresas en el extranjero como Disney o Amazon).

En el caso del dólar bolsa, se obtiene a través de una simple operación bancaria. Se compran bonos (al valor de cotización para la venta de ese día), y se venden al segundo día desde la compra (también por el valor de venta). Una de las opciones más utilizadas es el AL30.

No obstante, aunque legal, la compra de dólar bolsa es en realidad una operación por la que se adquieren títulos públicos (bono de la República Argentina, en el caso del mencionado), que cotizan a la vez en dólares y en pesos, para comprar en una moneda y vender en otra.

La economía después de las PASO: ¿qué esperar?

La Universidad Austral publicó su Informe Económico Mensual, con “la economía que viene después de las elecciones primarias”. Los economistas de la IAE Business School, evaluaron lo que viene en cuánto a actividad económica, inflación, y el tipo de cambio, entre otros parámetros:

ACTIVIDAD MONETARIA

Análisis. Durante agosto se produjo una nueva expansión monetaria. Concretamente, en agosto la Base Monetaria se ubicó en $2,8 billones, representando un aumentando nominal de 3% respecto del nivel del mes previo. Dicha dinámica de Base Monetaria estuvo influenciada desde el lado de la oferta, por la transferencia de utilidades al Tesoro Nacional.

Lo que viene. Las expectativas en relación a aumento del nivel de tasa ciertamente se desactivan dada la perspectiva económica del gobierno y la recuperación económica que no resulta en el nivel esperado.

INFLACIÓN

Análisis. La inflación mensual minorista de agosto se situaría en 2,8% y acumularía 31% en el año. La dinámica mensual no parece desacelerarse frente a un contexto económico signado por las elecciones.

Lo que viene. Las proyecciones de inflación sostienen niveles mensuales altos. El relevamiento de expectativas de mercado (REM) del Banco Central proyecta un crecimiento anual del nivel de precios de 48,5% durante este año.

Proyección inflación 2021 - Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Análisis. No es clara la recuperación de la actividad económica dado el nivel de incertidumbre y la gestión económica. Los resultados de la gestión política no se traducen en el impulso necesario sobre la recuperación económica.

Lo que viene. Si bien se espera una recuperación sustancial de 7,2% para este año, continúa siendo de menor nivel respecto a la retracción del año 2020.

COMERCIO EXTERIOR

Análisis. La balanza comercial sigue constituyendo un factor positivo para la economía argentina. Si bien se había presentado un mejor nivel de precios internacionales, se agrega la menor recuperación económica que también es influyente en el resultado externo. Tomando solo el mes de julio de 2021, las exportaciones aumentaron 47,1% respecto a igual mes de 2020 (U$S 2.321 millones), debido principalmente del aumento de los precios de 33,3%, aunque las cantidades aumentaron 9,3%. A su vez, las importaciones aumentaron 65,6% en forma interanual (U$S 2.264 millones), lo cual se explica por la suba en las cantidades de 35,1% y en los precios de 22,6%.

Lo que viene. Las estimaciones de mercado suponen un balance de comercio externo positivo para este año de U$S 12.422 millones, lo cual representaría una incipiente disminución de -0,8% respecto al año 2020. Ciertamente la proyección de la balanza comercial es menor respecto de la proyección del mes anterior donde se había registrado en los U$S 12.557 millones.

SECTOR FISCAL

Análisis. En el mes de julio se reiteró un resultado negativo evidenciando un cambio de tendencia vinculada con la necesidad de mayor gasto público.