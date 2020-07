Dólar hoy: a cuánto cotiza y qué pasará con el blue

El dólar cotiza sin cambios en $73,50 en el Banco Nación, y con el impuesto País se vende en $95,55 (+30%), en tanto que para la compra opera en $68,50.

El valor de la divisa depende de cada banco, y puede llegar hasta los $75 para la venta, o $97,50 con el recargo del 30%.

Además, existen otras alternativas como las que ofrecen las aplicaciones autorizadas para vender dólares. Así, en Rebanking, la cotización es de $73 o $94,90 con el impuesto. Se trata de una cotización levemente inferior a la de los bancos, pero resulta interesante para quienes quieren realizar la operación desde su celular. Brubank, InvertirOnline, CambioAr, también son opciones a considerar para quienes quieran adquirir divisas en el mercado formal.

En todos los casos, el tope mensual es de u$s200 por persona, sin importar si se acuda al banco, o se compre por medio de una aplicación.

Dólar Blue

El dólar oficial mantuvo cierta estabilidad este martes, luego del aumento del lunes, y sin embargo, en el mercado paralelo, la divisa experimentó su mayor caída diaria en casi un mes al pasar de $129 a $126 para la venta y de $116 a $119 para la compra.

Así, los ahorristas acostumbrados a “hacer puré”, es decir comprar en el mercado oficial para luego vender en el paralelo se encontraron con un menor rendimiento, ya que debieron multiplicar sus u$s200 por $116.

Este mercado es ilegal, y por lo tanto no hay valores establecidos, ni garantías, las subas y bajas se mueven por oferta y demanda, y en esta última ayer se experimentó la caída que explica la diferencia de precios.

Según explicó el economista Alejandro Trapé, en el mes de junio la demanda de pesos aumenta. “Muchas empresas e instituciones deben haber vendido dólares para hacerse de pesos y pagar sueldos y aguinaldos. Si esta es la causa, no debería continuar bajando mucho más”, consideró.

Por su parte, Daniel Garro, titular de Value International Group señaló que “la baja es puntual, debido a que una fuente de ingresos a la que se puede recurrir es la venta de dólares en el mercado blue, y las empresas tienen que pagar sueldos, aguinaldos y bienes personales, y quienes han decidido cumplir con todas esas obligaciones, debieron salir a vender dólares porque la facturación sigue siendo muy magra”.

“Se trata de algo muy puntual, un aumento en la oferta (por parte de las empresas que vuelcan dólares al mercado), pero está claro que, no solamente no va a seguir cayendo, sino que va a seguir subiendo, porque ya está terminando la cosecha gruesa que es lo que en el segundo trimestre trae dólares. A partir del 15 o 20 de julio, quedará solo la cosecha fina que no mueve mucho la aguja. De cara a la segunda quincena de julio vamos a ver nuevas subas del blue”, cerró Garro.