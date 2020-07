Dólar hoy: a cuánto cotiza y por qué no deja de subir

El dólar cotiza en $73,50 en el Banco Nación, y con el impuesto País se vende en $95,55 (+30%), en tanto que para la compra opera en $68,50. El valor de la divisa depende de cada banco, y puede llegar hasta los $75 para la venta, o $97,50 con el recargo del 30%.

En todos los casos, el tope mensual es de u$s200 por persona en el mercado formal. En tanto que para comprar dólares en el mercado paralelo (dólar blue), se requieren $128 por cada uno, y si la intención es cambiar dólares por pesos, se obtendrán $118.

Por tratarse de un mercado informal, los valores se pueden negociar según la cantidad de dólares que se quieran vender, y según informó un operador local, puede variar entre $120, y $123 (dependiendo de los montos).

Disponibilidad de divisas

El dólar acumula un incremento de $10,50 en lo que va del año, según los datos del Banco Nación, y de $3 durante junio, y los analistas prevén un incremento hacia fin de año que, según las últimas proyecciones dejaría la divisa en $88,50 hacia fin de año ($115,05 con el impuesto País, de continuar esa imposición).

Sin embargo, las previsiones de los analistas del Banco Central se corrigen mes a mes, por lo que es de esperar que ese número sea superado, por las restricciones que se debieron tomar para evitar la propagación del coronavirus en los últimos días, y sus respectivos efectos económicos.

Por otro lado, Daniel Garro, titular de Value International Group explicó que hacia mediados de este mes terminará el ingreso de dólares “por la cosecha gruesa”, y por lo tanto es de esperar que haya una menor oferta, con una demanda creciente.

Este martes el dólar blue experimentó su mayor caída en tres meses al pasar de $119 y $129 a $116 y 126, para la compra y venta, respectivamente, y aunque este miércoles se recuperó, todavía está por debajo de los $136 que llegó a alcanzar en mayo.

No obstante, el economista señaló que se trató de una caída puntual, “debido a que para muchas empresas los dólares son una fuente de ingresos a la cual recurrir”. Así, quienes decidieron cumplir con los compromisos de este mes (pago de aguinaldos, sueldos y Bienes Personales), lo hicieron con ahorros, por lo que volcaron dólares al mercado a cambio de pesos.

“Se trata de algo muy puntual, un aumento en la oferta (por parte de las empresas), pero está claro que, no solamente no va a seguir cayendo, sino que va a seguir subiendo, porque ya está terminando la cosecha gruesa que es lo que en el segundo trimestre trae dólares. A partir del 15 o 20 de julio, quedará solo la cosecha fina que no mueve mucho la aguja. De cara a la segunda quincena de julio vamos a ver nuevas subas del blue”, cerró Garro.