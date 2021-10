Dólar hoy: ¿a cuánto cotiza este 14 de octubre en Mendoza y cómo comprar?

El dólar oficial cotiza hoy, 14 de octubre, a $98,58 para la compra y $105,18 para la venta, de acuerdo con el promedio entre distintas entidades financieras. Desde las elecciones y hasta la fecha se ha mantenido en constante aumento, pero muy por debajo de los valores de las cotizaciones paralelas, pero siguen las restricciones de compra, con un límite de u$s200 mensual, que se renueva con el comienzo de cada mes.

El “dólar solidario”, está ligado a la cotización oficial que mantienen los bancos, y a las que se aplican los impuestos para el segmento vendedor, de manera que al subir estos, el precio real al que lo adquieren los usuarios, también subió.

Por otro lado las cotizaciones que se obtienen a través de operaciones en la bolsa, se mantienen muy por debajo del dólar paralelo o blue, y esa brecha invita a los compradores a comprar en un mercado y vender en otro, es decir, acudir al llamado “puré” (maniobra ilegal).

Al oficial también se lo conoce como “dólar solidario” porque al precio de venta hay que sumarle el “impuesto PAIS” (30%) y el adelanto a cuenta de Ganancias y Bienes Personales (35%), por lo que su valor de venta alcanza $172,01.

Dólar “turista” hoy: a cuánto cotiza

Se trata del mismo valor que el llamado “dólar solidario”, pero en este caso, el 35% “a cuenta de Ganancias”, se suele cobrar sobre gastos efectuados con tarjeta de crédito y afecta el cupo de u$s200 por mes, y si se gasta más que ese monto, también afecta el cupo para los meses siguientes, hasta que se haya cubierto. Sobre este mismo cargo, se cobra el 30% del Impuesto País (o solidario).

Así, su cotización para este 14 de octubre es de $172,01.

Dólar bolsa MEP hoy: a cuánto cotiza

El primer día del mes de octubre aumentaron alrededor de un 20% las ventas de dólar bolsa, con respecto a las compras de inicio de septiembre, es que se trata de una operación que permite obtener dólares de forma legal y sin límites, aunque no escapa de los riesgos propios del mercado.

Es que, a diferencia de lo que ocurre con el dólar blue, es posible comprar títulos en pesos y venderlos en dólares, para así adquirir moneda norteamericana, y aunque la cotización es variable, y en la práctica, se requieren alrededor de cuatro días para completar la operación, su valor de compra es cercano al del “dólar solidario”.

El dólar bolsa se compra en $177,13, y se vende en $177,20.

Dólar “contado con liqui” hoy: a cuánto cotiza

Por otro lado, si las operaciones se realizan con acciones y cuentas en el extranjero, el “contado con liqui”, requiere de $177,18 para la compra, y de $177,25 para la venta. En ambos casos, se trata de operaciones a riesgo, y aunque el resultado final es el atesoramiento de divisas, no se trata de compra directa y, como se pudo observar durante este martes, la cotización fluctúa en pocas horas.

Dolar Blue, arbolitos venden dólares en la calle San Martin frente a la Galeria Tonsa. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Las ventas del dólar en Mendoza

La venta del dólar blue, o paralelo, no es legal, pero existe un mercado ya instalado en la provincia, y a la vista de la mayoría. Los vendedores ofrecen la divisa en calle San Martín, con el clásico mensaje que repiten a los transeúntes, “cambio, compro vendo”.

En la provincia, se negocian valoras a los señalados, entre $182 y $185 por el dólar “paralelo”, pero a veces se puede solicitar un poco más, dependiendo de la cantidad de operaciones. De esta manera, según le confió un operador a Los Andes, si se vende una gran cantidad de divisas, “el precio puede mejorar”.

Por otro lado, con la pandemia, también cobró vida el “negocio”, con las redes sociales como canal para contactar a los individuos que quieren comprar y vender, y a pesar de que las políticas internas del MarketPlace de Facebook no permiten este tipo de negociaciones, los vendedores ofrecen “cara grande y cara chica” (sin usar la palabra dólares), para ponerse en contacto con los interesados. Además existen grupos de Exchange (o cambio), en donde también se promociona este servicio, que está lejos de ser autorizado por la autoridad monetaria del país.

Dólares

¿Cómo comprar dólares de manera legal y sin límites?

En principio, hay que aclarar que las operaciones en la bolsa son a riesgo, es decir que las cotizaciones de los bonos pueden variar entre que se compra un activo, y los dos días siguientes cuando se venda. Es que, según las normas de la Comisión Nacional de Valores, el activo debe permanecer en la cartera un día. Es decir que un día se compra, el siguiente debe permanecer guardado, y el tercero se puede vender, al cuarto, recién estará el dinero depositado en la cuenta bancaria de quien realice la operación, o dicho de otra manera, toma alrededor de cuatro días hábiles contar con el dinero en la cuenta para su libre disposición.

Otra consideración a tener en cuenta es que vender dólares en el mercado paralelo no es legal, y puede traer consecuencias.

El primer paso para operar es abrir una cuenta comitente en el banco, al día siguiente se podrá ingresar al apartado inversiones de cada entidad, elegir “nueva inversión”, comprar AL30 en pesos. Elegir el valor de cotización de venta, y la opción “contado inmediato”.

Dos días después, se podrá vender AL30D, y nuevamente optar por el valor de cotización de venta. Una vez concretada la compra y venta de títulos, el usuario podrá disponer de los dólares en su cuenta.

No obstante, hace poco menos de una semana, la Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció cambios sobre las operaciones de valores negociables con liquidación de moneda extranjera a través de la Resolución General 907/21. Esto significa que, si en los últimos 30 días vendiste cualquier bono emitido bajo ley local (por ejemplo AL30) en moneda extranjera, por los próximos 30 días no podrás operar con otros títulos en dólares. Además, por semana no podrás vender más de 50.000 nominales de títulos en dólares emitidos bajo ley local. Es decir que tus ventas no pueden superar tus compras en más de 50.000 nominales.

De esta manera, se limitan las operaciones que se pueden hacer en la bolsa, y especialmente aquellas que estaban dirigidas a vender los dólares (una vez concretada la operación) en el mercado paralelo para obtener una ganancia, maniobra ilegal denominada “puré”.