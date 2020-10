Dólar “Guillermo Moreno”: el plan de la City para reducir la brecha con el blue

“Hay que generar confianza, hay que endulzar a los exportadores, permítanles liquidar un 30% por el dólar Bolsa y con eso calman las aguas por un mínimo de ocho meses, ya que son dólares que entran al país, genera demanda de bonos vía paridad. No tendría ningún efecto malo. Además, se aseguran un 70% de ingresos de divisas por el MULC”.

Ese mensaje hicieron llegar agentes de Bolsa al presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce.

También se lo acercaron al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al director de la Argentina ante el FMI, Sergio Chodos; al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y hasta al ministro de Economía, Martín Guzmán.

Los portavoces, off the record, relatan que su idea es volver al ‘esquema Moreno’. Refieren a la época en que Guillermo Moreno era el todopoderoso secretario de Comercio Interior y autorizaba a las cerealeras a liquidar una parte de las exportaciones a través del dólar Bolsa para hacerlo bajar y reducir la brecha cambiaria.

“Es algo que sin duda Néstor Kirchner ya lo hubiese hecho en marzo. Lo hizo en su momento con el Boden 12 para reactivarla demanda de autos. Es una forma de que la rueda (que hoy no sólo no está caminando, sino oxidada) empiece a caminar algo”, fue el argumento con que desde el mercado intentaron convencer a los funcionarios.

Consultada una alta fuente del Banco Central negó que se vaya a autorizar a las cerealeras a liquidar a través de la Bolsa.

Es que el costo de hacerlo sería muy alto para el mercado oficial: “Ya se pierden u$s 40 millones diarios y ahora está en trámite un adelanto de las cerealeras que, si bien es poco, algo adelantan. Si se las deja liquidar un 10% a través de la Bolsa representaría una pérdida de reservas importante, porque el importador seguirá demandando por MULC. Se trata de propuestas de agentes de Bolsa que no tienen en cuenta este factor. Hoy no hay un BCRA comprando reservas, sino vendiendo. Y si se le sacan los exportadores, olvídate”, razonó un broker, al tanto de la iniciativa del mercado.

“La idea se la hicimos llegar y ya la tienen todos en el Gobierno. Antes tenían la sensación de que el dólar MEP era mala palabra y ahora estimulan a que los ahorristas vendan sus dólares a través de ese mercado, porque se dan cuenta que les conviene. Esta sería una solución extraordinaria para el problema actual”, coincidió el presidente de un banco.

Consultado por El Cronista, Guillermo Moreno también se mostró escéptico. Para él la solución es que este Gobierno cambie y se haga peronista, y niega haber autorizado este tipo de transacciones: “Todo eso es brujería”, se limitó a decir.

La otra idea de un ala kirchnerista sería bajarlas retenciones al campo al 16% sólo por un mes para seducirlos a que liquiden. “La Cámpora en tema económico está muy pragmática”, admite un miembro del equipo económico.

“Este trimestre es de aceiteras, suena a mucho lobby ese planteo. Hay que ir despacio por más rumores que ensucien el clima”, responden desde el Grupo Callao.

