Dólar: el blue sigue $ 130 y el BCRA convalida una nueva suba

El dólar blue operó estable, a $ 130, en las cuevas, en una rueda en la que el tipo de cambio mayorista volvió a subir de la mano del Banco Central (BCRA).

El organismo monetario elevó en seis centavos el valor de su ficha de u$s 50 millones, a $ 71,72, y a ese precio se negoció el dólar en el mercado mayorista.

No obstante, cabe aclarar que la primera transacción se realizó recién a las dos horas y media después del arranque. Para el cierre, la operatoria se activó, incluso el BCRA habría vendido unos u$s 30 millones.

El billete no presentó cambios en el Banco Nación: se ofreció a $ 75,50. En tanto, el precio promedio se ubicó en $ 75,65, lo que llevó al valor final, con el impuesto de 30%, a $ 98, 34, 12 centavos más caro que ayer.

Pese al arranque estable, las versiones financieras se volcaron a la baja; la caída era moderada en un principio y sobre el cierre de los mercados se intensificó. El dólar MEP terminó en $ 116,29, un 1,1% menos que el lunes, y el contado con liqui quedó en $ 118,18, un 0,9% abajo.

El volumen operado no llegó siquiera a los u$s 200 millones, nivel base de las últimas jornadas: u$s 190 millones.

El lunes, el monto ascendió a u$s 231 millones, de los cuales u$s 40 millones correspondieron a compras del Banco Central.