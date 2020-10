Dólar digital, dólar nube y dólar “e-commerce”: todas las opciones para esquivar el cepo legalmente

Dadas las restricciones que vienen cercando las posibilidades de dolarizar los valores, muchos argentinos están acercandose a las plataformas que, como no “piden” billetes al Banco Central y su operatoria se realiza entre particulares, no sólo permiten adquirir divisas más allá de los u$s200 mensuales sino que también evitan tocar el cupo mensual de US$ 200 para ahorro. Así, las criptomonedas y las plataformas de intercambio abren un nuevo menú de recursos para “estar a salvo” de los avatares de la conyuntura económica y acceder al tan precio billete verde.

Criptomonedas

Las criptomonedas son una alternativa viable porque permiten almacenar valor en un activo que está alejado de las fuertes fluctaciones devaluatorias del peso y, además, está menos regulado que la compra de divisas que tienden a sostener su valor como el dólar. Para comprar criptomonedas, de las cuales hay de muchos tipos y precios, conviene acercarse a un exchange cripto. Se trata de empresas que ofrecen una plataforma para comprar y vender criptomonedas.

Como las criptomonedas son activos digitales, necesitan de tecnologías especiales para poder transaccionarse y almancenarse de manera segura. Por lo general, todos los exchanges que operan en la Argentina ofrecen a sus usuarios estas facilidades. Cabe destacar que la compra de criptomonedas en Argentina es legal, aunque su regulación no esté del todo clara y la mayoría de las empresas que las comercializan están sujetas a regulaciones del BCRA (como prácticas de KYC, sobre datos personales de sus usuarios). Del mismo, las criptomonedas no pagan el impuesto PAÍS ni tampoco están sujetas al límite mensual de US$ 200 que tiene el dinero papel.

Es recomendable definir el perfil inversor. Conviene saber dónde comprar y cuál es el riesgo que se quiere asumir. Asumir un riesgo bajo invirtiendo en bitcoin, permite condiciones de compra que se adapten a cada billetera. En cambio comprar bitcoin a buen precio sin muchos rodeos, significa aceptar el riesgo. Es importante saber cuántas criptomonedas se quieren comprar: esto tiene que ver con cuánto riesgo se quiere asumir. Como en toda inversión, hay que tener en cuenta y analizar la liquidez del medio de intercambio, es decir, la cantidad de activo que tiene la plataforma para intercambiar. Poca liquidez es igual a precios más elevados.

Cuidado con los datos personales cuando se compra bitcoin. Los procedimientos de verificación de identidad se realizan acorde a las exigencias legales o “Know Your Client” (conocé tu cliente) de la cuarta Directiva europea. Muchas plataformas no cuentan con la exigencia legal Know Your Clientes, si se desea cuidar la información personal y comprar bitcoin de manera anónima te recomendamos investigar dónde comprar tus ciptomonedas. ¿Cómo es la forma más habitual de comprar bitcoin? Se puede comprar a través de PayPal, Wester Union, entre otras. Considerá la divisa (el peso) que se usa para efectuar la compra. Todos los compradores tienen como objetivo comprar en el menor precio posible por eso no olvidar de las comisiones e impuestos –que serán inevitables.

Dólar digital o stablecoins

Desde su nacimiento en 2012 con la propuesta del proyecto Mastercoin como una forma de vincular las criptomonedas a los activos tradicionales para mitigar la volatilidad de los precios, los desarrolladores se han acostumbrado a utilizar el dólar estadounidense como un activo estable. Actualmente existen más de 50 proyectos en el mundo de monedas respaldadas por activos del mundo real o monedas nacionales como el dólar o euro.

“A diferencia de Bitcoin y el resto de las altcoins, las stablecoins son criptoactivos con valor estable, donde las fluctuaciones de su valor no ocurren frecuentemente. Los más comunes suelen estar coletarizados a monedas fiat (es decir, euro, dólar, etcétera). Asimismo, pueden estar respaldados por otros criptoactivos o, los menos frecuentes, por algoritmos que garantizan el valor estable de la misma. Es así como consiguen en parte su estabilidad”, explica Mariano Craiem, Cofundador y CTO de Satoshitango, uno de los primeros exchanges locales.

Existen varios grupos de criptomonendas. Algunas están vinculadas a criptomonedas, este tipo de moneda estable tiene una base descentralizada. No está relacionado con una moneda fiat o una materia prima, sino que se ancla a otras criptomonedas. Aún hay pocas de este género. Su ejemplo más conocido es el DAI, que está asociada con Ether. Su precio fijo es 1 DAI = 1 US$. Si el valor del DAI supera 1 US$, el algoritmo ofrece incentivos económicos a los usuarios del Ethereum para que lo cambien por DAI (bajando su precio); y de lo contrario, si el valor es inferior a 1 US%, se ofrece incentivos para cambiar DAI por ETH (aumentando el valor).

Otras están respaldadas por commodities. En este caso, la lógica es bastante parecida a las criptos vinculadas al dinero fiat. Una determinada cantidad de cripto tiene la paridad fija a determinada cantidad de un producto como el oro, el cobre o el petróleo. Lo positivo es que su valor no depende de una entidad bancaria, sino que depende del valor de las materias primas, cuyo valor varía según el contexto económico mundial. Una de las más conocidas de este tipo es Petro, la cripto venezolana, vinculada al valor del petróleo.

Finalmente, existen otras no vinculadas a otro activo. Las llamadas seigniorage, su mecanismo es bastante parecido al de los bancos centrales de cada país. Se establece un valor fijo (por ejemplo: 1 criptomoneda = 1 dólar); si el valor se aleja del precio establecido, la empresa propietaria de la moneda emite o compra los tokens en circulación, de forma que vuelva al precio originalmente pautado. Un ejemplo es NuBits (USNBT), cuyo algoritmo regula su valor.

Augmint

Es una stablecoin colaterizada en moneda fiat, específicamente, euros. La valoración es 1 a 1.

DAI

Es la criptomoneda que tiene paridad 1 a 1 con el dólar, es descentralizada y respecto a la governanza de la organización MakerDAO.

Digix

Una stablecoin pareada con el oro. Está programada sobre ethereum y un Digix corresponde a un gramo de oro.

EOSDT

Está basada en tecnología EOS y permite el desarrollo de dAPPs.

Gemini Dolar

Al igual que DAI, es una criptomoneda con valor tendiente a 1 dólar. No es descentralizada.

TrueUSD

Otra criptomoneda atada al valor del dólar con relación 1 a 1.

USD Coin

Se trata de un token ERC-20 en Ethereum que está pareado con el dólar.

WBTC

Una stable coin colaterizada con Bitcoin.

“Las criptomonedas se gestaron como una tecnología y por su grado de avance, innovación y relevancia pueden considerarse un hito en nuestra historia así como lo fue descubrimiento de la electricidad o la aparición de internet. Cada criptomoneda con sus particularidades trae enormes ventajas y beneficios y a partir de ello nos plantean nuevas alternativas, soluciones y desafíos en la era digital”, concluyó el CTO de Satoshitango.

El aumento registrado en la oferta general de stablecoins dejo confundidos a muchos observadores del mercado. Si nos guiamos por los análisis de Coin Metrics, el 20 de abril fue la primera vez que el número de stablecoins en circulación superó los 9,000 millones de dólares, según informa Cointelegraph. Algunos analistas sostienen que el aumento de la oferta de stablecoins es una señal alcista, ya que la gente cubre sus posiciones. Otros creen que es una señal bajista de la gente que está saliendo del espacio cripto. Con el aumento de la volatilidad, más desarrolladores estarán atentos a los desarrollos que se produzcan entre las stablecoins para crear innovaciones financieras que mitiguen la volatilidad. La pregunta ahora es si las stablecoins como Tether eclipsarán la utilidad de Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas como protocolos de pago transfronterizos, así como las monedas fiat a las que están vinculadas.

Dólar Mercado Libre

En las últimas semanas, creció con fuerza esta maniobra consistente en adquirir tarjetas de regalo de Amazon en Mercado Libre (cotizan a valor blue) y abonarla tres a seis cuotas sin interés con las tarjetas de crédito que participan de las promos. Luego se venden en plataformas P2P por saldo en moneda estadounidense. El valor que se paga es cercano al blue ya que los compradores no toman las tarjetas de regalo a valor nominal.

Muchos argentinos están adquiriendo estas tarjetas de regalo no desde la plataforma de Amazon sino desde su competencia: MercadoLibre. En efecto, muchos vendedores comercializan en la vidriera del unicornio las tarjetas de regalo o gift cards de varias tiendas online para comprar diversos artículos: Apple, Google, eBay y plataformas de juegos.

La más interesante es la de Amazon, competidor de la firma argentina en México y Brasil. Estas tarjetas vienen cargadas con fondos que no sólo sirven para comprar en las plataformas del gigante estadounidense, como su marketplace y los servicios Prime Video (streaming) y computación en la nube (AWS). También ofrecen una forma indirecta de ahorrar en dólares.

Dólar “en la nube”

La empresa Airtm permite guardar en una cuenta en “la nube” los saldos que se compren e intercambiar entre más de 500 tipos de saldos digitales: cuentas bancarias y fintech, sistemas de pago (PayPal, Payoneer), tarjetas de regalo y criptomonedas.

De este modo, pueden dejarse allí los fondos para ahorrar en dólares y retirarlos cuando se lo desee. En todos los casos, se usa una cotización similar al blue. Los usuarios que superen las 15 operaciones pueden convertirse en “cajeros”. Es decir, quienes ofrecen sus medios de pago para aportar liquidez y materializar las transacciones, además de llevarse una comisión por el servicio (que va del 6 al 10%) y ganar hasta u$s1.000 por mes. Según la compañía, hay más de 40.000 argentinos registrados, de los cuales 15.000 realizan varias operacióones por semana. El país representa el segundo mercado más importante para AirTM.

