Dólar: con el blue al acecho, el Central volvió a levantar el techo del mayorista

Por El Cronista especial para Los Andes

Pueden demorarse, pero tarde o temprano los efectos no deseados de las restricciones terminan aflorando. Las múltiples regulaciones impuestas en las últimas semanas por el Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) finalmente provocaron que se disparara el dólar blue, tal como se venía anticipando.

La cotización paralela de la divisa trepó ayer $ 3 y alcanzó los $ 136. De esta manera, volvió a acercarse a los máximos alcanzados a mediados de mayo, cuando tocó los $ 138. Y amplió la brecha con el dólar oficial a 80%.

“A medida que el BCRA va cerrando distintos grifos, lo que hace es derivarla demanda al dólar blue y genera presión sobre un mercado que no puede controlar, al no haber regulaciones que lo alcancen. No se baja la demanda porque haya una opción de ahorro más atractiva, sino que lo que se hace es reprimirla.

Ahora bien, en el camino siempre se va desprendiendo una parte, no toda la presión recae en el blue”, había anticipado hace una semana Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina. Lejos de relajarse, la presión sobre el blue se incrementó en las últimas jornadas. Ocurre que el BCRA fue acorralando cada vez más la operatoria de los coleros digitales, a tal punto que puso en marcha un bloqueo de transferencias entre cuentas en dólares.

La tensión sobre el blue, sin embargo, casi no se sintió hasta los minutos nales de la rueda. Es que el paralelo parecía encaminarse a un cierre en $ 134, pero escaló con fuerza sobre el cierre. “Suele pasar que en una situación como la actual, en la que la única manera de hacerse de dólares es a través de del paralelo, la rueda dura un poco más”, explicó un operador. Sin embargo, recalcó: “Es un mercado chico, con necesidades puntuales”.

Distinto fue el panorama para las cotizaciones del dólar financiero. Producto de las limitaciones, tanto el dólar MEP como el contado con liquidación volvieron a ceder terreno. El primero retrocedió 2,3%, hasta $ 111,78, mientras que el “liqui” cayó 2,2%, a $ 114,39.

El tipo de cambio mayorista, por su parte,registró una nueva suba por goteo. Cerró en $ 71,84, seis centavos por encima. Sin embargo, el Banco Nación mantuvo la cotización al público en $ 70,50 para la compra y $ 75,50 para la venta.

El precio promedio del billete, en tanto,se ubicó en $ $ 75,86, 20 centavos más caro. De acuerdo con estas cotizaciones, el dólar solidario que surge de sumarle el 30% de impuesto PAIS deja el precio de acceso a la divisa en $ 98,62. El volumen de negocios no llegó siquiera a los u$s 180 millones.