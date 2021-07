Dólar blue: sigue en alza y arrastra a los alimentos y productos importados

Las medidas implementadas por las autoridades nacionales para regular los distintos mercados del dólar hicieron que en los últimos días el paralelo sufriera un salto en su cotización como hacía meses no se veía. Tras alcanzar una cotización récord en el año ($ 183 en la tarde de ayer), los especialistas anticipan aumentos en alimentos, materiales de construcción, electrodomésticos y otros productos importados. A eso se sumarían problemas de faltantes de algunos artículos en Mendoza.

Como lo explicó Jorge Day, economista de la Fundación Mediterránea en Mendoza (Ieral), la canasta de bienes que se consumen puede dividirse en dos grandes grupos: los exportables y los importables. En el primero de ellos es posible que las variaciones de precios no sean tan notorias y acompañen el ritmo de la cotización oficial. En cambio, en el segundo sí se esperan aumentos, porque su precio está ligado a la cotización del dólar blue.

“La economía se ha cerrado y es más difícil traer cosas importadas. Eso hace que algunos rubros, como la indumentaria, aumenten más que los precios en general”, indicó el economista. En este sentido, los bienes importables podrían aumentar por dos motivos: por su precio ligado a la cotización paralela y por la falta de oferta. “Al aumentar el dólar blue, la persona que vende empieza a tener algunos reparos, porque al momento de la reposición el precio puede aumentar”, agregó.

El panorama en los alimentos

El director de la consultora Evaluecon, José Vargas, anticipó que todos los productos que tienen insumos importados o son completamente traídos del exterior se verán afectados de manera directa. Después, todos los productos alimenticios, a excepción de los de fabricación nacional, van a presentar un incremento de precios en los próximos días.

Si hablamos de los productos de consumo diario, Rubén David, del mayorista Oscar David, contó a Los Andes que al día de hoy, por incidencia de las variaciones del dólar blue, no se han producido grandes aumentos ni faltantes, salvo en casos puntuales con una marca o producto que puede ser importado, aunque no es relevante para el consumo habitual de los mendocinos. Sin embargo, reconoció que esta realidad puede llegar a cambiar de un día para otro.

“En los últimos meses, los aumentos que se han visto han ido en concordancia con los números de la inflación que reflejan los organismos oficiales, con un promedio mensual que ronda el 3,5%. El dólar blue no debería afectar, porque todas las importaciones se hacen a la cotización oficial. Se pueden dar especulaciones de algunos proveedores que no quieran entregar algún producto porque se esperan un aumento, aunque no debería traer problemas”, consideró el empresario.

Así mismo, detalló que la gente está comprando lo justo y necesario. “Si tiene algún peso, compra de más de lo que más consume. No se ve que alguien vaya comprar tres botellas de whisky importado porque va a aumentar. Estamos justos de mercadería y consumo”, sostuvo.

Pasando a las frutas y verduras, Gerardo Martí, presidente del Mercado Cooperativo del Acceso Este, expresó que el consumo ha bajado mucho en el último tiempo y los precios se rigen por oferta y demanda. Aunque ante la escalada del dólar blue los productos que sí podrían verse afectados podrían ser la banana proveniente de Ecuador o la palta chilena. “Esta variabilidad cambiaria sí afecta a los productores, que deberán afrontar una suba en los costos ya que seguramente aumenten agroquímicos y otros insumos”, agregó.

Martí destacó que los cítricos y la verdura, en líneas generales, están baratos. Incluso, comparó el precio de una bolsa de papa o tres bolsas de 8 kilos de zanahoria que tienen el valor de una gaseosa de cola grande. También se han experimentado algunos aumentos en productos fuera de estación, por lo que recomendó aprovechar los productos de la temporada para tener los mejores precios.

Aumentos asegurados

Al estar atados a las fluctuaciones que puede tener la cotización del blue, José Vargas anticipó que en rubros como indumentaria y tecnología habrá un aumento de precios hasta considerable. “Como ya lo hemos visto en otras ocasiones en la que la divisa estadounidense paralela aumenta su brecha con la oficial, en el rubro ferretería o en artículos de la construcción es probable que se experimenten aumentos y se de la decisión de muchos comerciantes de regular la venta hasta que se estabilice el dólar, por la incertidumbre del precio de reposición”, consideró el Economista.

“Los aumentos se han dado por las decisiones regulatorias a los distintos mercados del dólar. Hemos tenido una sumatoria de cosas que han derivado en que el blue esté más activo. No creo que se produzca un estallido, porque el Gobierno va a hacer todo lo posible para mantenerlo calmo, pero es seguro que seguirá subiendo”, manifestó Vargas. El oficial, en tanto, “seguiría acompañando a la inflación”.

Por su parte, Jorge Day planteó que la influencia de estos aumentos en el Índice de Precios al Consumidor, al pertenecer a grupos de menor incidencia en el porcentaje total, será menor. Por ese motivo es probable que se cumpla con los pronósticos que indican que en el último semestre del año podría haber una leve desaceleración de los registros mensuales del IPC, ya que los principales rubros se encuentran dominados por medidas del Gobierno nacional, que retiene el flujo de los aumentos.