Dólar blue hoy en Mendoza: se acerca a los $200 y se renueva el cupo para el oficial, ¿a cuánto cotiza este 1 de noviembre?

El dólar oficial cotiza a $99,32 para la compra y $106,02 para la venta este lunes 1 de octubre. La divisa avanzó algunos centavos en el inicio del mes, y se renueva el cupo para comprar hasta u$s200 de manera oficial, para quienes tienen cuenta dólar en el banco, y no han accedido a planes de asistencia gubernamental, como ATP o Repro.

En tanto que el dólar paralelo, o “blue”, alcanzó un nuevo récord histórico el jueves pasado y subió a $198, hoy se vende en $197,50. Para la compra, su valor alcanza los $194,50.

De la misma manera, el “dólar solidario”, que surge de aplicarle los impuestos País (30%) y adelanto de Ganancias y Bienes Personales (35%) al precio de venta, se vende en $173,25 este viernes, en el promedio de bancos. Para la compra oficial continúa el tope de u$s200 por mes, y sólo pueden operar las personas que no han recibido aportes del Estado Nacional en el contexto de pandemia o que no han comprado bonos en los últimos 90 días.

Dólar hoy: siguen subiendo las cotizaciones oficiales

Dólar “turista” hoy: a cuánto cotiza

Se trata del mismo valor que el llamado “dólar solidario”, pero en este caso, el 35% “a cuenta de Ganancias”, se suele cobrar sobre gastos efectuados con tarjeta de crédito y afecta el cupo de u$s200 por mes. Cotiza en $173,25.

Dólar bolsa MEP hoy: a cuánto cotiza

Hasta este mes se trataba de un mercado sin límites para la compra de bonos que luego se convertirían en tenencias de dólares, pero la Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció cambios sobre las operaciones de valores negociables con liquidación de moneda extranjera a través de la Resolución General 907/21.

Esto significa que, si en los últimos 30 días vendiste cualquier bono emitido bajo ley local (por ejemplo AL30) en moneda extranjera, por los próximos 30 días no podrás operar con otros títulos en dólares. Además, por semana no podrás vender más de 50.000 nominales de títulos en dólares emitidos bajo ley local. Es decir que tus ventas no pueden superar tus compras en más de 50.000 nominales.

De esta manera, se limitan las operaciones que se pueden hacer en la bolsa, y especialmente aquellas que estaban dirigidas a vender los dólares (una vez concretada la operación) en el mercado paralelo para obtener una ganancia, maniobra ilegal denominada “puré”.

Más allá de las limitaciones, se trata de una divisa que se mantiene por debajo del “dólar blue”, y su adquisición es completamente legal, incluso se paga IVA y una comisión al banco o al broker por ello. El dólar bolsa se compra en $179,13 y se vende en $179,24.

El Gobierno le puso un freno a la compra del dólar bolsa

Dólar “contado con liqui” hoy: a cuánto cotiza

Este mercado es similar al anterior, pero si las operaciones se realizan con acciones y cuentas en el extranjero, se habla de “contado con liqui”, requiere de $179,22 para la compra, y de $179,34 para la venta. En ambos casos, se trata de operaciones a riesgo, y aunque el resultado final es el atesoramiento de divisas, no se trata de compra directa y la cotización puede variar en varios centavos durante una misma mañana.

Las ventas del dólar en Mendoza

Además de los conocidos vendedores del centro, que atraen a los transeúntes con el clásico “cambio dólares, compro, vendo”, las redes sociales permiten a operadores y vendedores particulares ofrecer divisas, para la compra o la venta.

Pero, por tratarse de un mercado paralelo y no regulado, su cotización es variable, se mantiene entre $194,50 y $197,50, pero puede ser superior si quien se acerca con dólares va a realizar transacciones pequeñas, o superior por volumen.

Los anuncios son variados, y van cambiando, porque la compra y venta de divisas es contraria a las políticas de la red social para su espacio de mercado. Sin embargo, los operadores encuentran la forma de atraer la atención de sus potenciales clientes, y sortear todas las barreras.

El dólar blue se acerca a los $200 y rompe el récord en Mendoza

Paso a paso: ¿cómo comprar dólares de manera legal?

En principio, hay que aclarar que las operaciones en la bolsa son a riesgo, es decir que las cotizaciones de los bonos pueden variar entre que se compra un activo, y los dos días siguientes cuando se venda. Es que, según las normas de la Comisión Nacional de Valores, el activo debe permanecer en la cartera un día. Es decir que un día se compra, el siguiente debe permanecer guardado, y el tercero se puede vender, al cuarto, recién estará el dinero depositado en la cuenta bancaria de quien realice la operación, o dicho de otra manera, toma alrededor de cuatro días hábiles contar con el dinero en la cuenta para su libre disposición.

Otra consideración a tener en cuenta es que vender dólares en el mercado paralelo no es legal, y puede traer consecuencias.

1- El primer paso para operar es abrir una cuenta comitente en el banco.

2- Al día siguiente se podrá ingresar al apartado inversiones de cada entidad, elegir “nueva inversión”, comprar AL30 en pesos. Elegir el valor de cotización de venta, y la opción “contado inmediato”.

3-Dos días después (deben pasar 24 horas, pero en la práctica, la operación se concreta al tercer día), se podrá vender AL30D, y nuevamente optar por el valor de cotización de venta.

4-Una vez concretada la compra y venta de títulos, el usuario podrá disponer de los dólares en su cuenta, al día siguiente.