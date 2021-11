Dólar blue hoy en Mendoza: la divisa norteamericana cierra la semana al borde del récord

El dólar alcanzó este jueves los $200 en Mendoza, e incluso llegó a superar ese valor en el mercado paralelo de algunas regiones de Cuyo. Este viernes, el mercado se mostró más tranquilo, y la divisa rebotó hasta alcanzar el valor de venta de $199 por unidad, y de $196 para la compra.

Los precios anteriores responden a las operaciones que se concretan en las calles, e incluso a través de las redes sociales un mercado ilegal y, por lo tanto, no regulado que tiene, además, fuertes influencias del humor social y político de la Argentina. Pero este también se relaciona con una divisa que continúa en ritmo ascendente también en el “Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)”, es decir, en el valor promedio en que se compra y vende en los bancos.

Así, la divisa se compra en $99,64 y se vende en $106,34, en el promedio de bancos (así, la brecha actual rondaría el 87%). A este valor habrá que sumarle los impuestos a la compra de dólares y el “adelanto a cuenta de Ganancias y Bienes Personales” (65% en total), por lo que el llamado “dólar solidario”, cotiza en $173,66 (segmento vendedor), el mismo valor se paga por las compras realizadas con tarjeta de crédito en el extranjero (”dólar tarjeta”).

A diez días de las elecciones, el dólar blue alcanzó los $200.

¿Cómo comprar dólares de forma legal y por menos de lo que cotiza el blue?

Pese a las restricciones que tiene el dólar oficial para la compra (no pueden acceder quienes no tienen cuenta bancaria en esa moneda, ni quienes han recibido algún tipo de ayuda oficial como el Repro o ATP), es posible realizar operaciones en la Bolsa que den como resultado la tenencia de dólares. A la fecha, adquirirlos de esta forma daría como resultado un valor de compra de $188,22 y de $188,30 para la venta (Dólar Bolsa).

Para ello, hay que recurrir a la banca online, en el apartado inversiones, y luego de abrir una cuenta comitente, se podrá empezar a operar. Se compran bonos Al30, bajo la opción “contado inmediato”, y se venden luego Al30D, con la misma metodología. La operación toma alrededor de cuatro días desde que se inicia, y hasta que se depositan los dólares en la cuenta.

Hasta octubre se trataba de un mercado sin límites para la compra de bonos (que luego se convertían en tenencias de dólares), pero la Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció cambios sobre las operaciones de valores negociables con liquidación de moneda extranjera a través de la Resolución General 907/21.

Esto significa que, si en los últimos 30 días vendiste cualquier bono emitido bajo ley local (por ejemplo AL30) en moneda extranjera, por los próximos 30 días no podrás operar con otros títulos en dólares. Además, por semana no podrás vender más de 50.000 nominales de títulos en dólares emitidos bajo ley local. Es decir que tus ventas no pueden superar tus compras en más de 50.000 nominales.

Si la operación se realiza con cuentas y títulos del extranjero, estamos frente al denominado “Contado con liqui”, que tiene un valor de compra de $183,99, y de venta de $184,57.

Dólar hoy: a cuánto cotiza

La decisión del BCRA para tratar de controlar al dólar

Luego de la escalada del dólar blue, y de los aumentos del oficial, el Banco Central comunicó que, “las entidades financieras tendrán que mantener hasta fin de mes la posición global en moneda extranjera en el mismo nivel del promedio mensual de saldos diarios registrado en octubre o el vigente al día de hoy, el que resulte menor”.

La medida anunciada por el Banco Central apunta a que los bancos no suban su posición en dólares en la previa de la elección legislativa que se llevará a cabo el domingo 14 de noviembre próximo, con el objetivo de quitar presión sobre el mercado cambiario.