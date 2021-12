Dólar blue hoy en Mendoza: la cotización de este 2 de diciembre

El dólar blue se vende hoy, 2 de diciembre, a $203 y se compra a $198 en el mercado ilegal en Mendoza. Como sucede con cada comienzo de mes, este lunes se renovó el cupo para el denominado “dólar ahorro”, y quienes tienen acceso a este mercado pueden comprar el “dólar oficial promedio”.

Con un retroceso en los llamados dólares financieros (MEP), volvió a convenir esa alternativa para adquirir divisas de forma legal, y sin límites.

¿A cuánto cotiza el “dólar ahorro”?

La divisa en los bancos se compra en $101,39 y se vende en $108,41. La cotización mencionada no incluye impuestos pero, en la práctica, los ahorristas que pueden acceder a la compra de divisas en los bancos, deben considerar un pago extra del 30% en concepto de impuesto PAIS, que deja la divisa en $140,93.

La compra de dólares incluye un 35% como adelanto a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, con lo que el precio final ronda los $178,88 (más impuesto PAÍS), pero este importe se puede recuperar completando un formulario de AFIP.

Sin embargo, para poder acceder al oficial, con impuestos, se requiere cumplir con una serie de condiciones, y descargar una simple certificación podría facilitar el proceso.

Paso a paso: cómo comprar de forma legal

Existen restricciones a la compra del dólar oficial en los bancos, y varios grupos se encuentran inhabilitados (quienes alguna vez cobraron el ATP, por ejemplo), pero para conocer si se está entre estos grupos, la Anses puso a disposición de los ciudadanos la posibilidad de acceder a una “certificación negativa”.

Paso a paso, así obtenés el comprobante que emite el organismo, y tiene una validez de 30 días, donde se deja constancias que no registrás:

Declaraciones juradas como trabajador/a bajo relación de dependencia.

Declaraciones Juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino (tanto para trabajadores/as activos/as como pasivos/as).

Transferencias como Autónomo y/o Monotributista y/o Trabajadores de Casas Particulares.

Cobro de Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares.

Cobro de la Prestación por Desempleo.

Cobro de programas sociales.

Cobro de la Asignación Universal por Hijo e Hija y/o embarazo.

Cobro de Asignaciones Familiares.

Cobro de Progresar.

Iniciación de Prestación Previsional Nacional

Cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud.

Obra social.

Además, en este comprobante figura si te encontrás o no registrado como Monotributista Social informado por el Ministerio de Desarrollo Social. La certificación negativa obtenida a través de la página web de ANSES no requiere sello o firma de un agente del organismo. INGRESAR A LA CONSULTA

Dólar hoy: a cuánto cotiza

¿Quiénes no pueden comprar “dólar ahorro”?

• Beneficiarios del IFE, AUH y el resto de los planes sociales.

• Beneficiarios de préstamos subsidiados a monotributistas.

• Quienes refinanciaron cuotas de créditos personales, prendarios e hipotecarios.

• Los que refinanciaron el saldo de la tarjeta de crédito.

• Deudores de créditos hipotecarios UVA con cuotas congeladas.

• Cotitulares de cuentas bancarias.

• Quienes no tengan ingresos declarados.

Dólar bolsa, ¿vuelve el puré?

Quienes no pueden acceder al mercado único y libre de cambios (”dólar ahorro”) encontraron desde hace tiempo una opción en la bolsa. Es que, existen títulos como el AL30 que pueden comprarse en pesos, para venderse dos días después en dólares, y obtener así la divisa.

El denominado “dólar bolsa”, cotiza en $199,84 y la venta $199,97, de manera que resulta más barato que el blue, y además es una opción legal. No obstante, la brecha entre un mercado y otro todavía es chica, y se obtendrían pocas ganancias si se cambiara la divisa en el mercado financiero para luego volcarlos al blue (dólar puré/ ilegal).

Por otro lado, si las operaciones se realizan con cuentas en el exterior, se puede acceder al llamado “Contado con Liquidación”, se compra en $211,17 y se vende en $220,79.

Hasta hace una semana, ambas cotizaciones estaban por debajo del valor al que se compra y vende el “blue”, por lo que no era extraño que algunas personas recurrieran a este mercado para adquirir divisas y luego venderlas en el mercado paralelo (maniobra ilegal), y así hacerse con una diferencia. Esta maniobra, conocida como “puré”, dejó de ser rentable esta semana, cuando el Gobierno dejó de intervenir este mercado con la venta de divisas (tal y como se acordó con el FMI), y se desarmó por completo el “rulo financiero”.

Dólar hoy: a cuánto cotiza

Paso a paso: cómo comprar dólar bolsa

1- El primer paso para operar es abrir una cuenta comitente en el banco.

2- Al día siguiente se podrá ingresar al apartado inversiones de cada entidad, elegir “nueva inversión”, comprar AL30 en pesos. Elegir el valor de cotización de venta, y la opción “contado inmediato”.

3-Dos días después (deben pasar 24 horas, pero en la práctica, la operación se concreta al tercer día), se podrá vender AL30D, y nuevamente optar por el valor de cotización de venta. A la fecha, los bancos se encuentran adecuando sus páginas a las nuevas normativas y, es posible que muchos clientes se encuentren con que pueden comprar bonos, pero no venderlos.

4- Una vez concretada la compra y venta de títulos, el usuario podrá disponer de los dólares en su cuenta, al día siguiente.

Hasta octubre se trataba de un mercado sin límites para la compra de bonos (que luego se convertían en tenencias de dólares), pero la Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció cambios sobre las operaciones de valores negociables con liquidación de moneda extranjera a través de la Resolución General 907/21.

Esto significa que, si en los últimos 30 días vendiste cualquier bono emitido bajo ley local (por ejemplo AL30) en moneda extranjera, por los próximos 30 días no podrás operar con otros títulos en dólares. Además, por semana no podrás vender más de 50.000 nominales de títulos en dólares emitidos bajo ley local. Es decir que tus ventas no pueden superar tus compras en más de 50.000 nominales.