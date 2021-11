Dólar blue hoy en Mendoza, el día después: así cotiza la divisa tras las elecciones

Los días previos a las elecciones de este domingo se produjo un fuerte aumento de la demanda de dólares en el mercado paralelo, que hizo que el jueves pasado se alcanzara un máximo histórico de $209 en Mendoza. Este lunes, en cambio, el dólar blue se vende a $201 y se compra a $198.

El anterior es un mercado ilegal y que responde rápidamente a cualquier contexto político o social, por lo que se vio una sobre-reacción durante los días previos a los comicios, y luego una estabilización, que igualmente dejó la divisa por encima de los $200 en la provincia.

En tanto que, el dólar oficial promedio se compra en $100,09 y se vende en $106,84. La cotización mencionada no incluye impuestos, pero en la práctica, los ahorristas que pueden acceder a la compra de divisas en los bancos, deben considerar un pago extra del 30% en concepto de impuesto PAIS, y un 35% como adelanto a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, con lo que el precio final ronda los $173,66.

¿Cómo comprar dólares de forma legal y por menos de $185?

Existen títulos como el AL30 que pueden comprarse en pesos, para venderse dos días después en dólares, y obtener así la divisa. A la fecha, la compra está en $183,89 y la venta en $183,97.

Como se dijo antes, se trata de una operación en la bolsa, no de la compra directa de dólares pero, por su resultado, se conoce como dólar financiero.

De igual manera, si las operaciones se realizan con cuentas en el exterior, se puede acceder al llamado “Contado con Liquidación”, con un precio de $183,99 para la compra y de $184,07 para la venta.

Paso a paso, cómo comprar dólar bolsa:

1- El primer paso para operar es abrir una cuenta comitente en el banco.

2- Al día siguiente se podrá ingresar al apartado inversiones de cada entidad, elegir “nueva inversión”, comprar AL30 en pesos. Elegir el valor de cotización de venta, y la opción “contado inmediato”.

3-Dos días después (deben pasar 24 horas, pero en la práctica, la operación se concreta al tercer día), se podrá vender AL30D, y nuevamente optar por el valor de cotización de venta.

4-Una vez concretada la compra y venta de títulos, el usuario podrá disponer de los dólares en su cuenta, al día siguiente.

Hasta octubre se trataba de un mercado sin límites para la compra de bonos (que luego se convertían en tenencias de dólares), pero la Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció cambios sobre las operaciones de valores negociables con liquidación de moneda extranjera a través de la Resolución General 907/21.

Esto significa que, si en los últimos 30 días vendiste cualquier bono emitido bajo ley local (por ejemplo AL30) en moneda extranjera, por los próximos 30 días no podrás operar con otros títulos en dólares. Además, por semana no podrás vender más de 50.000 nominales de títulos en dólares emitidos bajo ley local. Es decir que tus ventas no pueden superar tus compras en más de 50.000 nominales.

DÓLAR. Tuvo una fuerte caída en la jornada de hoy (DyN/Archivo).

¿Qué puede pasar con el dólar a fin de año?

Más de 40 especialistas nacionales e internacionales respondieron al Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central sobre variables económicas, como inflación, crecimiento económico y el dólar mayorista hacia el futuro.

Las y los analistas del REM mantuvieron sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal y prevén que alcance $105,1 por dólar en diciembre 2021, contemplando que se ubique en $158,9 por dólar a fines de 2022. Quienes pronosticaron con mayor precisión esta variable con horizontes de corto plazo proyectan que el tipo de cambio nominal promedio para fines de diciembre de 2021 alcance $105,0/US$.

El dólar mencionado, es al que acceden exportadores e importadores, alcanzó la última semana, por primera vez, un valor superior a $100.

Dicho aumento se traslada luego a todas las cotizaciones, formales e informales, con una brecha que en la actualidad supera el 90%, y de ser así, se puede esperar que para el próximo año se hable de un blue de $300.