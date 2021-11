Dólar blue hoy en Mendoza: así cotiza la divisa en el paralelo y en el resto de los mercados

El dólar alcanzó los $200 por unidad en Mendoza la semana pasada, e incluso llegó a superar ese valor en el mercado paralelo de algunas regiones de Cuyo. En el inicio de la semana el mercado se muestra más tranquilo, la divisa rebotó hasta alcanzar el valor de venta de $199 por unidad, y de $196 para la compra, y así se mantiene este martes 9 de noviembre.

No obstante, días antes de las elecciones, y los días posteriores, con un resultado que podría ser adverso ara el Gobierno Nacional, tal y como se vio en las PASO, se espera mayor inestabilidad en un mercado con alto componente especulativo como es el blue. Mientras que en el oficial, las autoridades vienen convalidando subas de algunos centavos diarios, y este martes se compra en $99,67, y se vende en $106,40.

¿A cuánto cotizan el dólar “solidario” y el dólar tarjeta?

A este valor habrá que sumarle los impuestos a la compra de dólares y el “adelanto a cuenta de Ganancias y Bienes Personales” (65% en total), por lo que el llamado “dólar solidario”, cotiza en $173,66 (segmento vendedor), el mismo valor se paga por las compras realizadas con tarjeta de crédito en el extranjero (”dólar tarjeta”).

A diez días de las elecciones, el dólar blue alcanzó los $200.

¿Cómo comprar dólares de forma legal y por menos de lo que cotiza el blue?

Pese a las restricciones que tiene el dólar oficial para la compra (no pueden acceder quienes no tienen cuenta bancaria en esa moneda, ni quienes han recibido algún tipo de ayuda oficial como el Repro o ATP), es posible realizar operaciones en la Bolsa que den como resultado la tenencia de dólares. A la fecha, adquirirlos de esta forma daría como resultado un valor de compra de $181,80 y de $181,98 para la venta (Dólar Bolsa).

Para ello, hay que recurrir a la banca online, en el apartado inversiones, y luego de abrir una cuenta comitente, se podrá empezar a operar. Se compran bonos Al30, bajo la opción “contado inmediato”, y se venden luego Al30D, con la misma metodología. La operación toma alrededor de cuatro días desde que se inicia, y hasta que se depositan los dólares en la cuenta.

Hasta octubre se trataba de un mercado sin límites para la compra de bonos (que luego se convertían en tenencias de dólares), pero la Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció cambios sobre las operaciones de valores negociables con liquidación de moneda extranjera a través de la Resolución General 907/21.

Esto significa que, si en los últimos 30 días vendiste cualquier bono emitido bajo ley local (por ejemplo AL30) en moneda extranjera, por los próximos 30 días no podrás operar con otros títulos en dólares. Además, por semana no podrás vender más de 50.000 nominales de títulos en dólares emitidos bajo ley local. Es decir que tus ventas no pueden superar tus compras en más de 50.000 nominales.

Si la operación se realiza con cuentas y títulos del extranjero, estamos frente al denominado “Contado con liqui”, que tiene un valor de compra de $181,80, y de venta de $182,09.

Dólar hoy: a cuánto cotiza

Claves tener en cuenta en la última semana antes de las elecciones

Para saber qué esperar, más allá del resultado del domingo, hay que tener en cuenta distintas variables económicas que afectan la cotización de la divisa, en los distintos mercados:

1-La escasez de reservas. Si bien, el cepo reforzado permitió un repunte en octubre, en un contexto de incertidumbre, los actores buscan cobertura, y los precios de los mercados paralelos sobre reaccionan, así fue como el blue alcanzó los u$s200 la última semana.

2-La estacionalidad: durante le primer semestre del año suelen concentrarse la mayor parte de las liquidaciones de divisas, provenientes de las exportaciones primarias, y durante la segunda mitad del año, existe una menor oferta de dólares. Ese factor estacional debe ser tenido en cuenta a la hora de aplicar políticas de Estado.

Asimismo, este año la presión sobre el dólar es menor a la del año anterior (durante 2020 la divisa en el mercado paralelo alcanzó un precio de $195), en un contexto más auspicioso (cierta recuperación económica post pandemia), y con mayor cantidad de reservas, pero la incertidumbre pre electoral es la que termina por generar saltos en el precio de la divisa, sobre todo, en mercados no regulados.

3-Emisión monetaria: Las políticas sociales pre electorales están atadas a la necesidad de que el Gobierno vuelque mayor cantidad de pesos al mercado, algo que también tiene un componente estacional, ya que hacia fin de año, generalmente se suele gastar más, se pagan bonos, y complementos y el déficit aumenta. Dicha emisión, también le suma presión al tipo de cambio.

4-Inflación por encima del 3%: La aceleración en el índice de precios al consumidor también será clave, si los datos resultan ser peores a los que espera el mercado, la necesidad de cobertura también hará que se sumen actores a los mercados en donde se pueden adquirir divisas, y sobre todo el blue, podría volver a subir.

5-Las negociaciones con el Fondo: los vencimientos oficiales restringirán las reservas que tendrá el Gobierno, y el margen de respuesta del Ejecutivo para controlar subas y bajas de las divisas. La necesidad de financiamiento del Estado también jugará un rol central, y las cotizaciones en la bolsa también podrían subir.