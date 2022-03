Dólar blue: cuál es la cotización de este miércoles. ¿Podría caer por debajo de $200?

El dólar blue cotiza hoy a $197,00 para la compra y $201,00 para la venta, lo que implica que se encuentra un 74,28% por encima del valor oficial, que hoy se ubica entre los $108,84 y los $115,33, según lo informado por el Banco Nación.

Cuando se compara este valor con el de ayer, martes, la cotización paralela muestra una baja del 0,50%, ya que la moneda estadounidense se negoció a $198,00 para la compra y $202,00 para la venta. En los últimos cinco días hábiles, el blue se mantiene estable, con una variación por oscilación inferior al 1%, detalla La Nación.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del dólar blue ha retrocedido un 3,42%, con respecto a los primeros días del año, cuando se ofrecía a $208,00.

Por su parte, el dólar turista, también conocido como ahorro o solidario, cotiza a $190,29. Este valor surge de agregarle un 30% del impuesto PAIS al valor de la cotización oficial, y a ese importe se le suma un recargo de 35% de anticipo al pago de impuesto a las Ganancias.

Blue e inflación

El último relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central (REM), que refleja las estimaciones de 41 participantes -entre los que se cuentan 27 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 14 entidades financieras de Argentina-, el dólar oficial aumentaría un 42% este año. Los analistas prevén que el tipo de cambio alcance $154,37 por dólar en diciembre 2022, y que se ubique en $221,81 por dólar a fines de 2023.

Ahora, hay diferentes opiniones entre los expertos sobre lo que podría pasar con el dólar blue, en un contexto de alta inflación. Mariano Otálora, economista y conductor del programa Qué Hacemos con los Pesos, de A24, considera que “$200 por dólar blue es un valor de economía inestable. Pero no es un valor de crisis terminal”.

“Es complicado que el dólar blue perfore esos números. Es el valor que nos merecemos para esta situación económica y política, y de ahí para arriba”, indicó y detalló que el gobierno se comprometió con el FMI a no atrasar el dólar y subir las tarifas; lo que va a generar inflación.

“Por el lado del dólar oficial, no se espera un salto devaluatorio importante. El BCRA va a tener que hacer malabares para que el dólar no se atrase y es muy difícil que siga estos niveles de inflación. Que se siga atrasando no es bueno. Lo ideal sería que todo vaya acompañando para estabilizar la inestabilidad. Por unos meses seguramente seguirá retrasada la cotización oficial”, resaltó.