Dólar agro: satisfacción y dudas en el arco productivo mendocino

A cinco meses del anuncio fallido en Mendoza, el ministro de Economía, Sergio Massa, presentó el programa de Incremento Exportador y el “dólar agro” es el protagonista excluyente. El nuevo tipo de cambio generó sentimientos encontrados en el arco productivo mendocino.

Así como recibieron con beneplácito el anuncio de una divisa diferenciada que se liquidará a $300 para todas las economías regionales, también presentaron algunas dudas sobre la aplicación del programa, los tiempos de vigencia, las condiciones para ingresar y hasta el valor, que es fijo.

La promesa del dólar agro tuvo un primer capítulo en noviembre de 2022 cuando Massa visitó Mendoza en plena crisis en el sector productivo generada por las heladas tardías. Aquel anuncio nunca prosperó y quedó en la nada.

El segundo capítulo se desarrolló este año en la Fiesta Nacional de la Vendimia. Durante el desayuno de la Coviar, el Ministro de Economía volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de lanzar un dólar diferenciado apuntado en principio a la vitivinicultura y con la alternativa de extenderlo al resto de las economías regionales.

Luego de reuniones y hasta dudas sobre si finalmente llegaría el tipo de cambio que reclamaba el sector productivo, la tercera fue la vencida. En un encuentro en el palacio de Hacienda, Sergio Massa presentó el programa que busca incentivar las exportaciones e incrementar el ingreso de dólares para aliviar las alicaídas reservas del Estado Nacional. La medida está dirigida al sector sojero por un lado y las economías regionales por el otro.

En el caso de la soja el “dólar agro” a $300 estará vigente por 60 días (del 8 de abril al 31 de mayo) mientras que en el resto de las actividades económicas implicadas la ventana se mantendrá abierta por 150 días. También arranca la puesta en marcha el 8 de abril, pero cerrará el 30 de agosto para las economías regionales.

Massa afirmó que la incorporación de todas las economías regionales al programa de incentivo exportador es producto de que “son uno de los mayores empleadores” de la Argentina, e indicó que hay 338.000 empleos formales en esos sectores.

“Aspiramos a que cada una de las economías amplíe las exportaciones y vamos a estar al lado ayudándolos”, dijo el ministro, pero también remarcó que es necesario que “garanticemos precios en el mercado interno”.

Esa última frase estuvo acompañada de las condiciones que se deben cumplir para obtener el beneficio. La primera es que los productos primarios como sus derivados ingresen en el programa Precios Justos. En segundo lugar, se deben mantener los niveles de empleo y, como tercer requisito, garantizar volumen y abastecimiento de los productos que se comprometen en el programa de precios.

Según aclaró Massa, “hasta el próximo viernes (14 de abril) vamos a ir incorporando una a una a las economías regionales” que cumplan “las tres condiciones para acceder”.

El impacto del “dólar agro” en Mendoza

Mario González, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), y Patricia Ortiz, presidente de Bodegas de Argentina, estuvieron presentes en el lanzamiento del “dólar agro” en el palacio de Hacienda.

“Empezamos a trabajar desde Vendimia y llegamos a hoy (por ayer) en que se dio a conocer la media. Son cinco meses para adelante con un tipo de cambio de $300 que nos va a permitir recomponer un poco esa falta de competitividad y empezar nuevamente a recuperar mercados”, sostuvo Mario González. El titular de la Coviar dejó trascender que el deseo es hablar de medidas a largo plazo para la vitivinicultura, sin embargo, aclaró que los 150 días de vigencia del tipo de cambio diferenciado podría estirarse en el tiempo.

Los anuncios de Sergio Massa con el dólar agro.

“Pensando en que esto arrancó con 30 días, luego se hablaba de 60 días y haber logrado con muchas reuniones y mucho trabajo que se haya extendido ese plazo y con posibilidades, si esto funciona a que pueda ser renovado, es un primer paso que lo vemos muy importante. Estamos hablando, con un dólar a $300, de prácticamente un 45% más sobre el valor del tipo de cambio oficial”, afirmó González.

Para Bodegas de Argentina, la implementación del “dólar agro” fue considerada una medida positiva para el sector frente a la pérdida de competitividad que venía sufriendo el sector. Patricia Ortiz, presidente de la entidad indicó: “Celebramos que nuestras inquietudes hayan sido escuchadas por las autoridades nacionales. Hoy las bodegas están en una situación crítica que esperamos que, con estas medidas podamos encaminarnos en el histórico sendero exportador, tan complejo en estos momentos”.

Por su parte, Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), no dudó en reconocer que es una medida “aceptable”. Sin embargo, se mantuvo cauto ya que hay aspectos que aún no están claros y esperan a conocer la letra chica del decreto: “Es una medida aceptable que se venía reclamando, pero no queda claro cómo será la implementación. Esto de estar en Precios Justos no sabemos si es empresa por empresa o el sector”.

“Esperemos a ver que beneficio terminará significando para el sector” ya que “cinco meses parece mucho, pero en esta industria no es igual que en la soja”, anadió Ruggieri.

Hugo Tornaghi, presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael, se mostró satisfecho por la llegada del dólar agro ya que en un sector como el de la ciruela, que exporta casi la totalidad de su producción, “es un beneficio que se puede aprovechar”. En cambio, a la hora de referirse a la vitivinicultura, puso varios reparos. “Puede servir para estimular (las exportaciones) pero esto de ingresar a precios justos no lo veo, hay muchas bodegas que no lo van a poder hacer y en realidad termina siendo una traba más”, explicó Tornaghi.

También consideró necesario que el tiempo de vigencia pueda extenderse y sea reajustable. “Si queda fijo en $300, con los ajustes que sufre el dólar oficial a diario, al cabo de cinco meses va a quedar empatado y se pierde el beneficio. Debería ser reajustable”, reclamó el dirigente sanrafaelino.

Por el lado de Coninagro, Elbio Laucirica no se mostró muy auspicioso y prefirió esperar a conocer el decreto con los detalles. “Esperamos tener los decretos para conocer con más precisión y en detalle las implicancias de las medidas anunciadas por el ministro Massa y contar con una idea más acabada de las mismas”, comentó el presidente de la entidad.

“Creemos que medidas con tanta burocracia y criterios de elegibilidad a veces terminan no llegando a buen puerto, puesto que distorsionan precios y traen perjuicios a varios sectores de la cadena. Por eso pedimos medidas integrales y no parches”, sentenció Laucirica.

El “dólar agro” otro motivo de pelea entre Mendoza y la Nación

El ministro de Economía mendocino, Enrique Vaquié, utilizó las redes sociales criticar el anuncio de Sergio Massa. “Una medida efectista y sin impacto real, que solo puede entenderse en la desesperación del Gobierno nacional por conseguir dólares”, publicó en Twitter el ministro, y luego agregó que el “plazo del Dólar Agro anunciado no se corresponde con el ciclo de la producción mendocina y, por tanto, no será significativo”.

Pero ahí no terminó todo, Vaquié fue por más: “En Vendimia le explicamos a Sergio Massa que la vitivinicultura, a diferencia de la soja, requiere de 360 días. Es el lapso en el que una bodega ofrece sus vinos en el exterior, los despacha y llegan a destino. Esto solo anticipará exportaciones y traerá más inflación al país”.

Para cerrar el comentario, el ministro de Rodolfo Suárez aseguró que “si se tratara de un verdadero programa para impulsar las exportaciones debería incluir una baja de retenciones, reducción de costos laborales no salariales y otras medidas más. El Gobierno nacional debe resolver o atenuar los problemas que ellos mismos crean y no profundizarlos”.

La respuesta del Gobierno Nacional llegó a través de Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV): “Para cada solución que aporta el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Mendoza encuentra un problema”. En cuanto a la medida en sí, el presidente del INV se mostró muy conforme con la respuesta que ha tenido el anuncio entre los vitivinicolas.

Hinojosa además remarcó que el hecho de que el incentivo se extienda hasta fines de agosto es muy bueno para lograr liquidar aún más exportaciones. “Hoy tenemos más de 300 bodegas que exportan vino regularmente todos los meses, por lo tanto, todas empresas y algunas más van a poder aprovechar este importante beneficio”, dijo.