Dólar a $1.390: nuevo máximo histórico y cotizaciones de este lunes 1° de septiembre

El dólar minorista cotiza este lunes 1° de septiembre en el Banco Nación a $1.350 para la compra y $ 1.390 para la venta. Subió $30 respecto al cierre del viernes último y superó su récord nominal histórico que había sido el 31 de julio ($1.380), cercano al extremo de la banda de flotación.

El dólar cerró agosto en alza tras las medidas del Banco Central: cómo es la cotización en cada banco

Locura argentina por el dolár: en julio la salida de divisas fue la mayor desde 2019

De esta manera, el dólar tarjeta , que incluye el 30% de recargo, queda en $1.807.

La suba de la divisa se da en medio de la tensión política por elecciones, el escándalo de las presuntas coimas , los audios filtrados en la Casa Rosada y las medidas con límites de movimientos en los bancos. En 2025, la cotización del dólar acumula una suba del 30%, sobre todo desde la liberación del cepo en abril.

Con la comunicación A8311, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) prohibió este viernes que las entidades bancarias amplíen su posición en dólares en el último día hábil del mes. De esta forma busca darle mayor transparencia en el mercado al evitar movimientos especulativos orientadas a aumentar las ganancias de las entidades por la liquidación de los contratos futuros.

Otro dato que se conoció apunta al balance cambiario de julio: las compras y salidas netas de billetes llegaron a USD 5.432 millones, la más alta desde 2019. En total, 1,3 millones de personas físicas adquirieron dólares por USD 3.408 millones, lo que implicó un aumento de 30% frente a junio, mientras que 576.000 usuarios vendieron billetes por USD 367 millones.

Como los depósitos sólo subieron en USD 1.713 millones, analistas estiman que unos USD 3.700 millones habrían sido retirados del sistema y llevados a cajas de seguridad.

A cuánto cotiza hoy el dólar oficial

Banco Nación:

Compra: $1.350

Venta: $1.390

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/1962547976070431104&partner=&hide_thread=false Cotización actualizada del dólar en el Banco Nación. pic.twitter.com/ONFzECDwfF — Prensa BNA (@prensabna) September 1, 2025

Supervielle $1.330 / $1.370

Galicia $1.335 / $1.375

Santander $1.335 / $1.375

BBVA $1.340 / $1.380

Macro $1.330 / $1.385

Patagonia $1.340 / $1.390

ICBC $1.335 / $1.397

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.807 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.325

Venta: $1.345

Se supo cuál será el precio del dólar este jueves 7 de agosto, cuando abran los bancos Sube el dólar oficial este 1 de septiembre

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $1.370,52 (+ $13,98)

Venta: $1.371,34 (+ $13,55)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $1.370,35 (+ $44,62)

Venta: $1.374,20 (- $3,97)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.