“¿Divorcio consensuado?”: fondos del exterior no quieren comprar más bonos argentinos

Las últimas colocaciones de deuda corporativas y provinciales dejaron al desnudo que los fondos del exterior no quieren invertir más en activos argentinos.

Según pudo saber El Cronista, quedó en evidencia recientemente que la estrategia de los fondos como Templeton y Pimco es quedarse con los pesos y salir de Argentina, sin ingresar en renovaciones de deuda o nuevas emisiones en pesos. Esperan recibir el bonos en dólares prometido por el Gobierno para luego abandonar el riesgo local.

La suba del dólar luego de acuerdo, sumado a las presiones inflacionarias y tasas reales negativas desalientan la inversión de estos fondos en bonos argentinos. A su vez, advierten que las tasas de bonos dólar linked cercanas a 0%, no representan una buena opción para estos gigantes de Wall Street.

Recientemente se observó muchas colocaciones de deuda tanto corporativas como provinciales. El foco mayormente estuvo centrado en las colocaciones de dólar linked, de las cuales muchas de ellas salían a cotizar a tasa 0%, ofreciendo únicamente la cobertura cambiaria. También se vieron colocaciones de deuda nacionales y provinciales.

La semana pasada el Gobierno Nacional logró colocar nueva deuda por $ 117.213 millones en licitación de Letras del Tesoro a Descuento (LEDES) y bonos ajustados porinflación. La Ciudad de Buenos Aires llevó adelante la reapertura del Bono BCD24, con vencimiento en marzo de 2024- y colocó deuda en el mercado local a 4 años por un total de $ 11.587 millones.

El Gobierno porteño recibió ofertas por de $ 14.257 millones. Cerca del 35% de los participantes fueron compañías de seguros, un 30% fueron Fondos Comunes de Inversión (FCI) y el resto se dividió entre banca corporativa e inversores minoristas. Un porcentaje similar en las colocaciones se suele dar en las licitaciones.

Un dato de color es que los fondos del exterior se corrieron de las operaciones de deuda en pesos en el mercado local.Estos fondos, como Templeton, PIMCO, entre otros, tienen elevadas cantidades de pesos atrapados en el mercado local. Sin embargo, y tras su actitud reciente en las colocaciones, parecerían que no buscan incrementar su exposición a activos locales.

“Los fondos internacionales atrapados en pesos no quieren saber nada más con bonos argentinos. Tiene muchos pesos pero no compran nada. Están esperando el canje que anunció el Gobierno para recibir los bonos en dólares e irse de Argentina. No hay crédito, riesgo crediticio ni plazo para que estos inversores ingresen a activos argentino. No quieren quedarse ni un segundo más acá. Sus pesos están colocados en los FCI money market y hacen contado con liqui con lo que pueden. Es dramática la situación. Preocupa mucho porque tienen muchos pesos y deja un piso para que se mantenga la presión sobre el tipo de cambio”, advirtió una fuente muy cercana en colocaciones recientes llevadas a cabo en el mercado local.

En conversación con otro de los colocadores de deuda más importantes del mercado, un operador explicó a El Cronista que el daño fue demasiado grande para estos fondos por lo que su postura quedó en claro: “Buscan salir una vez que le den los bonos en dólares”.

“Están esperando el bono en dólares que le prometió Alberto para irse. El Gobierno quiere que estos jugadores se vayan para restar presión sobre el dólar, a la vez que quedó en claro que estos jugadores también se quieren ir. Parece ser como un ´divorcio consensuado´ Aun así, la presión sobre el dólar permanece ya que estos fondos tienen muchos pesos atrapados en fondos T+0 y en vencimientos de deuda cortos, los cuales parecería que no buscarían ser renovados. La historia del dólar continuará”, estimó el especialista. Finalmente, otro importante colocador en el mercado local advirtió la misma situación y relacionaba el contexto del mercado doméstico con las decisiones de inversión de los fondos.

“Estos fondos compran bonos dólar linked ya que la gran mayoría de estos hoy rinden 0% y solo ofrece la cobertura. Por el lado de los bonos Cer ocurre algo similar ya que las tasas comprimieron a niveles realmente bajos como para que les resulte atractivo invertir en los mismos. Si se produce un nuevo salto en el dólar, su posición será aun mas perdedora. Solo buscan ir desarmando por goteo sus tenencias en pesos. Su participación en licitaciones locales es bastante más reducida que en el pasado y deja en una posición de debilidad al tipo de cambio hacia adelante”, afirmó el trader.

Julián Yosovitch