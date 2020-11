Diego Pérez Colman: “Quienes no se transformen no perdurarán en el tiempo”

“Si coincidimos en que una grieta en el suelo puede ser el comienzo de un proyecto de construcción civil, cultural, educativo, institucional, judicial, ambiental, económico y no algo que nos divide, saldremos adelante como sociedad y como país”, sostiene Diego Pérez Colman. El gerente general de Hipercerámico y presidente de la Red Edificar está convencido de que éste es el mejor momento para sembrar bases para el futuro. Bajo esta convicción él, junto a las empresas que forman la Red, participan en un proyecto innovador que lidera el laboratorio de la vivienda: edificarán la primera casa sustentable. Una prueba piloto se hará en el barrio Flores - Olivares de Ciudad y tendrá una participación público-privada. Tal vez, sea el primer paso para un cambio en el diseño del confort habitacional de los barrios en la provincia.

Con la excusa de la sustentabilidad y de la eficiencia, emprendimos una charla que nos llevó a descubrir algunas señales del mañana de una Mendoza posible. En el camino, el mensaje fue temple y talento, exponiendo ideas para salir.

-Bajo la idea de la sustentabilidad, ¿cómo se transforma el sector de la construcción?

-El sector evoluciona con nuevos materiales, desarrollos y aplicaciones. Hoy quienes no se transformen no perdurarán en el tiempo. La evolución natural hacia la sustentabilidad hace que todos los sectores deban transformarse, crecer. Esto no sólo ocurre en la construcción. En el mercado hay materiales que hace cinco años no existían. Nuestra responsabilidad y conciencia también tienen que cambiar.

-¿Cambia la industria? ¿Estamos preparados para fabricar estos materiales?

-Sin duda. Las nuevas modalidades de construcción hacen que los materiales utilizados vayan cambiando y también que evolucionen. En Argentina existe muchísimo conocimiento y ciencia para desarrollar materiales nuevos, más sustentables y eficientes.

-¿Se puede pensar en la tecnología como un sistema de ahorro?

-Por supuesto y creemos que es uno de los principales objetivos. Hoy debe pensarse en “Inversión para el futuro”. Adquirir un material con cierta tecnología quizás implique un costo superior al de uno tradicional. Pero si en el tiempo, eso implica un ahorro, no puede rebatirse. Hay materiales que brindan un confort superior, que permiten ahorros en energía, etc. Igualmente la construcción tradicional debe seguir siendo protagonista con el agregado de los materiales sustentables.

-El laboratorio de la vivienda propone cuatro modelos de hogares sustentables. La Red Edificar aportará los materiales de construcción. ¿Cuál es el horizonte?

-La consigna básica de la Red Edificar Mendoza siempre fue aportar a la comunidad lo que nos brindan a diario desde hace muchos años. El laboratorio es una oportunidad para devolver ese esfuerzo a los que nos eligen a diario. Lejos de pensar en la conveniencia económica, la idea es pensar en aportar a la sociedad mendocina. El compromiso de las empresas de la Red Edificar hoy está por encima de todo, pero siempre el consumidor seguirá teniendo la posibilidad de elegir. La invitación del Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Planificación e Infraestructura y el Instituto Provincial de la Vivienda a participar, es una acción muy meritoria y que demuestra que existen los “equipos de trabajo”.

-Firmaron un convenio con el Gobierno para participar en el programa Mendoza Activa. ¿Cómo se pone en marcha la rueda virtuosa de nuestra economía?

-El Programa Mendoza Activa nos parece una excelente medida del Gobierno provincial a través del Ministerio de Economía para reactivar varios sectores. Con Mendoza Activa, la actividad de la construcción avanzará. Las actividades que más han sufrido en la pandemia tendrán su movimiento. Pensemos que los beneficios serán directamente proporcionales no sólo al rubro “inversión y construcción”, sino también al rubro gastronómico, hotelero, cultural y otros sectores golpeados por la crisis pandémica. Hace meses la Red Edificar se comunicó con el gobierno y aportó ideas para Mendoza Activa y colaboró en tratar de poner en marcha el engranaje laboral y comercial.

-¿Qué lugar ocupa la eficiencia?

-Lo importante no es llegar sino mantenerse. Es interminable el camino hacia ella.

-¿Se retroalimenta la educación para provocar este cambio de paradigma?

-Hay que educar con el ejemplo para poder cambiar. Hay que estar convencido. Debemos provocar un cambio cultural, que nos permita pensar en el largo plazo.

-¿Cambiará el paisaje urbano de Mendoza?

-Esto demandará mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero seguramente nuestros hijos y nietos disfrutarán ciudades más eficientes y felices a las que hoy conocemos. Mendoza siempre fue pionera en el tiempo respecto del desarrollo urbanístico.

-¿Creció la demanda de materiales nobles?

-Creció la demanda porque la casa, el hogar, la familia, los afectos han vuelto para quedarse. El concepto de materiales nobles puede ser amplio e interpretar de diferentes maneras, pero también es sinónimo de los elementos naturales (como lo es la piedra, la madera, etc.), que se utilizan para expresar seguridad, calidez y belleza. Hay que pensar en la recuperación de los materiales, en devolverles su utilidad y carácter para ser respetuosos de la tierra.

- ¿Cómo impactó la suba del dólar blue en la dinámica del sector?

-Lo que impacta no es el dólar blue sino la falta de confianza y expectativas en todas las variables que hacen al mercado. La Red Edificar es referente de una ecuación compuesta por “trayectoria, confianza, vanguardia, precios y servicios”. Nuestros proveedores son formadores de precios que muchas veces aplicamos y otras absorbemos. Desde enero a la fecha ha habido múltiples aumentos de precios aplicados por ellos.

Llevo muchos años en esta actividad y una vez más, como en tantos otros momentos complicados, las empresas que componemos la Red hemos tratado de responder y acompañar a nuestros consumidores y no podemos dejar de agradecer a ellos por elegirnos. Igualmente haciendo referencia a la situación actual, recuerdo una situación cuando un cliente habitual se molestó por un aumento. Casualmente ese incremento fue absorbido en parte por nosotros. El cliente no compró y expresó su disgusto. Lamentablemente vivimos un momento muy difícil en el que la demanda de nuestro sector creció, pero nuestros proveedores frenaron su producción, detuvieron sus ventas y, como dije antes, desde enero han seguido aumentando sus precios, sobre todo en este último trimestre. Más allá de esto, afortunadamente Mendoza tiene y seguirá teniendo una importante oferta de comercios para que el consumidor tenga la posibilidad de elegir dónde comprar y no ser cautivo de la especulación. La competencia marca los límites.

-¿Se puede pensar en una Mendoza más sustentable?

-Por supuesto, pero depende de todos nosotros. Hoy existe lo que llaman la mesa de consenso (Consejo Económico, Ambiental y Social). Esperamos poder aportar desde la Red Edificar Mendoza todas nuestras ideas y buenas intenciones, para que la provincia y el país salgan adelante.