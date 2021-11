Diego Pérez Colman: “el crédito es lo que puede dinamizar la construcción”

“La elección de Portobello –la fábrica de cerámica más importante de Brasil-, fue estratégica. Somos distribuidores oficiales y en nuestro showroom su extensión y forma de exhibir los productos marca una diferencia”, explicó Diego Pérez Colman. Hipercerámico, que festeja su 25° aniversario en el mercado, fue tanto una pasarela como una galería de arte para la presentación de la colección “Experiencia Ilimitada”, una serie personalizada de productos volcada a cualquier espacio del hogar, el comercio o la industria.

“Esta presentación ha repercutido tanto en Brasil como en Argentina por el diseño e innovación de la colección”, agregó Pérez Colman. En el marco del evento, que reunió a los representantes de las 25 tiendas líderes del país, el gerente de la firma Hipercerámico habló sobre este hecho inédito en la provincia, como también sobre los horizontes que persigue la compañía y sus nuevas inversiones para seguir creciendo.

“Desde distintas aristas fue una partida virtuosa, porque la presentación permitió a la firma brasileña invitar a sus principales clientes, resaltó las características de Hipercerámico como modelo y dio un matiz especial al evento, porque vino gente de todo el país que consumió Mendoza”, sostuvo el ejecutivo más destacado de 2020.

- Tras un año difícil y con un bajo nivel de actividad. ¿Cuánto se ha recuperado la construcción privada?

-La construcción ha tenido un nivel de recuperación interesante, aunque no el mejor, porque no está ajena a lo que sucede en el país. Lo que está distante como motor para la construcción o cualquier otra actividad es el crédito. Hoy existe financiación pero con tasas inviables por la inflación. A pesar de eso, la construcción se ha movilizado en torno a la remodelación. La pandemia, que repercutió muy fuerte desde lo económico, provocó un cambio en la cabeza de la gente, que revalorizó la idea del confort en el hogar presente también en las terminaciones de obra. Parte del público también salió a jugarle a la inflación, a resguardarse cuando hay movimientos del dólar; el consumo se da sobre cosas más serias como: los alimentos, los remedios y el hogar, que tiene su demanda y no dejan de estar presente.

- ¿En qué segmentos se han consolidado las ventas?

-En todos, aunque los porcentajes de consumo no son los mismos. Quizá la reacción más rápida sea la del segmento medio-alto porque los dólares que están guardados salen a la luz cuando hay movimientos cambiarios favorables. Eso ha pasado toda la vida. Mientras no haya crédito, es más difícil consumir para el sector medio-bajo y popular. Son importantes los planes Ahora 12 y 24, pero la gente también tiene un límite en su tarjeta. Esperemos que algún día en este país el consumo de bienes no sea por una salida de resguardo sino de bienestar.

-Con tanto vaivén, ¿cómo se proyecta el crecimiento de la empresa?

-Primero, teniendo la suerte de haber hecho las cosas bien durante años y no estar endeudados, siendo serios en los movimientos que uno trata de hacer y dirigiendo como corresponde, privilegiando a los colaboradores porque son quienes te ayudan a salir adelante. Ellos están con uno cuando las cosas están difíciles y hay que ajustarnos el cinturón. Son los que se debe tener presente cuando las cosas están mejor, porque hay que tener memoria.

La proyección de una empresa depende, puertas adentro, del equipo de trabajo y, puertas afuera, de cosas que no son tan fáciles de manejar, como el nicho en el que te posicionés. Nosotros estamos en un segmento en el que no nos ha ido mal en ventas comparado con otros sectores como el turismo o la gastronomía.

-¿Está operativa la sucursal en San Juan?

-Nuestra boutique está operativa y estamos presentando los planos para edificar una nueva sucursal –en un terreno de 3.800 m2- en la calle España y la Avenida de Circunvalación. Vamos a construir un local con un perfil pensado para los segmentos alto, medio y popular. Es una apuesta fuerte, con una inversión calculada en 180 millones de pesos, que el mercado nos pide. En definitiva el éxito no está en llegar sino en mantenerse y, para ello, hay que seguir creciendo.

-¿El proyecto en Godoy Cruz?

-Hemos presentado las habilitaciones municipales para comenzar los trabajos en los terrenos de Álvarez Tomas y Carril Cervantes: son 5.500 m2. Proyectamos un formato para los segmentos alto, medio y popular, incorporando otros rubros, de algunos socios que vienen con nosotros. Queremos comenzar lo más pronto posible, está decidido. También estaremos presentes en el primer piso de Palmares, en un área dedicada al diseño y la decoración, en un local de 60m2. Hipercerámico presentará primicias y tendencias de diseño. Este local exclusivo está planteado para inaugurar durante la primera quincena de diciembre.

-¿Qué otras acciones han proyectado para festejar los 25 años de Hipercerámico?

-Todo el año hemos festejado la inauguración de Hipercerámico, de un local con un formato único y vanguardista como nos definió Clorindo Testa, famoso arquitecto y artista cuando nos conoció. Festejamos todos los días poniendo trabajo y voluntad, con la expectativa de todos los nuevos proyectos, planeando una alternativa para San Luis y otra para el Este, que se inaugurará el año que viene. También un proyecto en Luján.

- Si tuvieras que votar como jurado, ¿qué aspecto rescatás como importante para ser elegido como el empresario del año?

-Tendría en cuenta la trayectoria, los datos, más que los relatos. También la idoneidad, la justicia en los actos, la generosidad. Uno conoce realmente si detrás del empresario o del ejecutivo hay un equipo de trabajo. Yo tengo en cuenta esas cosas. Sobre todo cuando hay un abanico importante de empresarios para elegir. Una empresa exitosa tiene que tener algo más que el éxito comercial. Tiene que tener algo que la sustente y sea imposible de esconder. Al revés, que salte a la vista inmediatamente, el empuje, el dar trabajo, sus valores.

-¿Y en Pérez Colman?

-Siempre digo que el primer amor es con uno mismo. Lo que uno hace por los demás tiene que ser auténtico, se debe sentir. Uno tiene que actuar bien, pedir aquello que está dispuesto a ofrecer. Cuando el año pasado recibí el premio al Ejecutivo del año fue un halago increíble, porque de los 25 años al frente de Hipercerámico, el 2020 fue diferente a todos. He pasado otras crisis y nunca me arrincone, nunca mi equipo se arrinconó, siempre estuve al frente y los acompañé.

El año pasado podría haberme quedado en casa, pero no lo hice. Tenía que estar junto a ellos y no dejé de trabajar y ellos de acompañarme. En el cóctel de cada ejecutivo el reconocimiento es muy importante. El escuchar, la coherencia a través de los años. Por supuesto no soy el mismo de hace 25 años, pero conservo las raíces que hicieron que yo creciera.

-¿Qué medidas podrían acelerar la construcción de viviendas?

-La medida que podría agilizar la construcción es el crédito, sin lugar a dudas. La economía se construye a base de expectativas. Esto cambia si se gana en confianza, si las cosas se hacen más fáciles, si entendemos cuál es el final de nuestra película, si nos ponemos de acuerdo, si cambiamos la grieta que hoy existe por los cimientos de un país mejor. Ahí, no sólo se va a agilizar la construcción de las viviendas, sino que van a cambiar las cosas para todos.

- Luego de la Mendoza antisísmica, en términos de vivienda ¿se puede pensar en una provincia sustentable?

-Se debe pensar en una provincia, en un país, en un mundo más sustentable. De lo contrario, no dejaremos nada a nuestros hijos ni a nuestros nietos. Tenemos que pensar en grande, poner un Máster plan sobre la mesa, y no emparchar. Si en el mundo se trazan ciclovías, no debemos hacer lo mismo sin antes pensar en el urbanismo, en el crecimiento. Los torniquetes siempre duran poco. Hay que proyectar como corresponde y desde allí seremos verdaderamente sustentables. Lo más sostenible que tenemos que buscar es el trabajo, la ética, la justicia, la comprensión y la generosidad”.